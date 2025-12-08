Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling
Video

Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling

România a câştigat aurul mondial la bowling. Doi tineri au dat lovitura vieţii la Mondialul din Hong Kong

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling

Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling

Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling
Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur

Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur

Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur
Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu

Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu

Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie
Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1

Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1

Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1
23:23
Leo Grozavu, încântat după Botoșani – Rapid 0-0: „Jos pălăria”
23:21
Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “O ruşine mare”. A fost contrazis de Săpunaru
23:12
Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună”
22:57
Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine”
22:46
Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez”
22:37
Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 3 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 4 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 5 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”