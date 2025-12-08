Jurnal Antena Sport | România, campioană mondială la bowling - Antena Sport

Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român

Claudiu Petrila și-a turnat cenușă în cap, după ratarea cu Botoșani: „Sper ca meciul următor să mă revanșez”

Costel Gâlcă, mesaj categoric despre ratarea lui Petrila! A identificat şi marea problemă a Rapidului: “O preocupare pentru mine”

Valeriu Iftime, ironie supremă la adresa FCSB-ului: „Dacă pui un antrenor acolo, faci o echipă bună”

Valeriu Iftime a criticat arbitrajul după FC Botoşani – Rapid 0-0: “O ruşine mare”. A fost contrazis de Săpunaru

VIDEO „I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi

Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus

Foto “E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”!

Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele”

Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului

Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”