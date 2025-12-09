Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Helmut Marko pleacă de la Red Bull - Antena Sport

Home | Formula 1 | Helmut Marko pleacă de la Red Bull

Helmut Marko pleacă de la Red Bull

Dan Roșu Publicat: 9 decembrie 2025, 10:45

Comentarii
Helmut Marko pleacă de la Red Bull

Helmut Marko, alături de Max Verstappen - Profimedia Images

Helmut Marko, figură emblematică a Formulei 1 şi membru al echipei Red Bull Racing încă de la înfiinţarea acesteia în 2005, părăseşte team-ul austriac, a anunţat Sky Sports.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Viitorul lui Helmut Marko a fost un subiect de conversaţie din ce în ce mai frecvent pe parcursul sezonului. Consilierul Red Bull, în vârstă de 82 de ani, a declarat în acest weekend, la Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului, că se gândeşte serios să plece.

Helmut Marko pleacă de la Red Bull

„Nu există nicio îndoială”, a afirmat el când a fost întrebat dacă viitorul său la Red Bull este incert. „Voi discuta despre asta şi apoi voi vedea ce voi face. Este o serie de factori. Trebuie să mă gândesc la asta şi apoi vom vedea.”

Trecerea lui Marko la Red Bull a fost marcată de un succes remarcabil, printre piloţii pe care i-a recrutat numărându-se în special quadruplii campioni mondiali Sebastian Vettel şi Max Verstappen. De asemenea, i se atribuie meritul de a fi fost principalul motiv pentru care Verstappen a rămas la Red Bull după scandalul de hărţuire sexuală în care a fost implicat Christian Horner, pe atunci directorul Red Bull F1, în 2024.

„(Marko) trebuie să rămână pentru ca eu să rămân la Red Bull”, declarase Verstappen la acea vreme. Una dintre provocările pentru Red Bull, care se îndepărtează treptat de influenţa lui Marko, este statutul acestei figuri emblematice în cadrul echipei. El nu are un contract oficial cu echipa, dar este angajat al Red Bull GmbH, compania-mamă a Red Bull, cu sediul în Austria.

Reclamă
Reclamă

Verstappen, în vârstă de 28 de ani şi sub contract până în 2028 pentru cinci ani, un contract estimat la peste 275 de milioane de dolari, a ratat la mustaţă un al cincilea titlu consecutiv duminică, terminând la două puncte în spatele campionului Lando Norris.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Observator
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
10:37
Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: “Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum”
10:14
“A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă
10:09
11 jucători profesionişti din Turcia au fost arestaţi preventiv
9:56
Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul
9:49
Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea
9:22
VIDEOUn star englez, arestat pentru agresiune după o încăierare într-un club de noapte. I-a dat un cap în nas unui fan
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului