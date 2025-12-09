Helmut Marko pleacă de la Red Bull - Antena Sport

Helmut Marko, figură emblematică a Formulei 1 şi membru al echipei Red Bull Racing încă de la înfiinţarea acesteia în 2005, părăseşte team-ul austriac, a anunţat Sky Sports.

Viitorul lui Helmut Marko a fost un subiect de conversaţie din ce în ce mai frecvent pe parcursul sezonului. Consilierul Red Bull, în vârstă de 82 de ani, a declarat în acest weekend, la Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului, că se gândeşte serios să plece.

Helmut Marko pleacă de la Red Bull

„Nu există nicio îndoială”, a afirmat el când a fost întrebat dacă viitorul său la Red Bull este incert. „Voi discuta despre asta şi apoi voi vedea ce voi face. Este o serie de factori. Trebuie să mă gândesc la asta şi apoi vom vedea.”

Trecerea lui Marko la Red Bull a fost marcată de un succes remarcabil, printre piloţii pe care i-a recrutat numărându-se în special quadruplii campioni mondiali Sebastian Vettel şi Max Verstappen. De asemenea, i se atribuie meritul de a fi fost principalul motiv pentru care Verstappen a rămas la Red Bull după scandalul de hărţuire sexuală în care a fost implicat Christian Horner, pe atunci directorul Red Bull F1, în 2024.

„(Marko) trebuie să rămână pentru ca eu să rămân la Red Bull”, declarase Verstappen la acea vreme. Una dintre provocările pentru Red Bull, care se îndepărtează treptat de influenţa lui Marko, este statutul acestei figuri emblematice în cadrul echipei. El nu are un contract oficial cu echipa, dar este angajat al Red Bull GmbH, compania-mamă a Red Bull, cu sediul în Austria.