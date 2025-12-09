"A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?". Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă - Antena Sport

Închide meniul
“A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă

Andrei Nicolae Publicat: 9 decembrie 2025, 10:14

Mohamed Salah și Arne Slot, în timpul unui meci / Profimedia

Ieşirea mediatică a starului egiptean Mohamed Salah, care a dus la excluderea sa de la următorul meci al lui Liverpool “nu este un lucru bun pentru echipă”, a declarat luni antrenorul Arne Slot, care rămâne însă “convins” că revenirea atacantului este posibilă, informează AFP.

Excluderea lui Salah din lotul pentru meciul cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, programat marţi seara în Liga Campionilor, este o măsură temporară, care nu prefigurează nimic pentru viitor, a explicat olandezul.

Arne Slot, evaziv când a fost întrebat de posibila plecare a lui Salah

Am decis să nu-l luăm pentru acest meci. Dar poimâine vom analiza din nou situaţia“, a declarat Slot în cursul unei conferinţe de presă la Milano, potrivit agerpres.ro.

Salah şi-a exprimat profunda dezamăgire în faţa reporterilor, sâmbătă seară, după remiza cu Leeds United (3-3) din Premier League, în care antrenorul “cormoranilor” l-a retrogradat pe banca de rezerve la începutul jocului, pentru al treilea meci consecutiv.

A fost acesta ultimul meci al lui Salah în tricoul Reds, pe care egipteanul îl poartă din 2017? ”Habar n-am: nu pot răspunde la această întrebare acum“, a eschivat Slot. Dar, în orice caz, a adăugat el, “sunt convins că există întotdeauna o posibilitate ca un jucător să se întoarcă‘.

Arne Slot a asigurat că nu a simţit că relaţia dintre ei s-a rupt, contrar a ceea ce sugerase Salah: “Nu asta am simţit, deloc, cel puţin nu până sâmbătă seara. A fost foarte respectuos faţă de staff, faţă de coechipierii săi şi s-a antrenat foarte mult. Într-o oarecare măsură, a fost o surpriză pentru mine când am auzit ce a spus după meci“.

Are în totalitate dreptul la opinia sa, dar nu trebuie să o împărtăşească presei. Are dreptul, dar apoi depinde de noi să reacţionăm la asta“, a explicat Slot.

Întrebarea pe care a evitat-o Arne Slot

Antrenorul a refuzat să spună dacă situaţia l-a afectat personal. Cu toate acestea, s-a concentrat asupra efectelor pe care le-ar putea avea asupra membrilor staffului, “care muncesc atât de mult în fiecare zi”. Aceştia sunt afectaţi de criza sportivă şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Deci nu este bine pentru noi ca echipă“, a subliniat antrenorul.

Oficialii lui FC Liverpool au discutat cu Salah o singură dată după ziua de sâmbătă, potrivit lui Slot, şi anume luni, pentru pentru a-l informa pe atacant despre excluderea sa din lotul pentru meciul de la Milano.

