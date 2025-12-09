"A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?". Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă - Antena Sport

Ieşirea mediatică a starului egiptean Mohamed Salah, care a dus la excluderea sa de la următorul meci al lui Liverpool “nu este un lucru bun pentru echipă”, a declarat luni antrenorul Arne Slot, care rămâne însă “convins” că revenirea atacantului este posibilă, informează AFP.

Excluderea lui Salah din lotul pentru meciul cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, programat marţi seara în Liga Campionilor, este o măsură temporară, care nu prefigurează nimic pentru viitor, a explicat olandezul.

Arne Slot, evaziv când a fost întrebat de posibila plecare a lui Salah

“Am decis să nu-l luăm pentru acest meci. Dar poimâine vom analiza din nou situaţia“, a declarat Slot în cursul unei conferinţe de presă la Milano, potrivit agerpres.ro.

Salah şi-a exprimat profunda dezamăgire în faţa reporterilor, sâmbătă seară, după remiza cu Leeds United (3-3) din Premier League, în care antrenorul “cormoranilor” l-a retrogradat pe banca de rezerve la începutul jocului, pentru al treilea meci consecutiv.

A fost acesta ultimul meci al lui Salah în tricoul Reds, pe care egipteanul îl poartă din 2017? ”Habar n-am: nu pot răspunde la această întrebare acum“, a eschivat Slot. Dar, în orice caz, a adăugat el, “sunt convins că există întotdeauna o posibilitate ca un jucător să se întoarcă‘.