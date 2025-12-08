"Echipa aia din Berceni.." Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua - FCSB - Antena Sport

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureştiului, după ce s-a impus la alegerile de pe 7 decembrie, devansându-i pe Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă.

Cu trei ani în urmă, Ciucu se implica la nivel de discurs în războiul dintre Steaua şi FCSB, anunţând clar că susţine echipa Armatei. Şi a făcut-o chiar când clubul împlinea 75 de ani de la înfiinţare.

Ciprian Ciucu: “Echipa aia din Berceni nu e Steaua”

“La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Dechideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.

Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, spunea cu 3 ani în urmă Ciucu.

Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureştiului

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu 36,16%, arată datele după centralizarea tuturor procesele verbale.