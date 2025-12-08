"Echipa aia din Berceni.." Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua - FCSB - Antena Sport

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureştiului, după ce s-a impus la alegerile de pe 7 decembrie, devansându-i pe Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă.
Cu trei ani în urmă, Ciucu se implica la nivel de discurs în războiul dintre Steaua şi FCSB, anunţând clar că susţine echipa Armatei. Şi a făcut-o chiar când clubul împlinea 75 de ani de la înfiinţare.
Ciprian Ciucu: “Echipa aia din Berceni nu e Steaua”
“La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Dechideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.
Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, spunea cu 3 ani în urmă Ciucu.
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureştiului
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu 36,16%, arată datele după centralizarea tuturor procesele verbale.
După numărarea voturilordin toate secţiile de votare, Ciprian Ciucu are 36,16%. Anca Alexandrescu are 21,84%.
Pe locul al treilea s-a clasat candidatul PSD, Daniel Băluţă, cu 20,51%, iar pe locul al patrulea candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,90%. Ana Ciceală a obţinut 5,85% din voturi.
Restul candidaţilor au sub 0,3%.
