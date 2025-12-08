"Echipa aia din Berceni.." Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua - FCSB - Antena Sport

Închide meniul
"Echipa aia din Berceni.." Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua - FCSB

Home | Fotbal | "Echipa aia din Berceni.." Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB

“Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 11:16

Echipa aia din Berceni.. Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB

Ciprian Ciucu - Profimedia Images

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureştiului, după ce s-a impus la alegerile de pe 7 decembrie, devansându-i pe Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă.

Cu trei ani în urmă, Ciucu se implica la nivel de discurs în războiul dintre Steaua şi FCSB, anunţând clar că susţine echipa Armatei. Şi a făcut-o chiar când clubul împlinea 75 de ani de la înfiinţare.

Ciprian Ciucu: “Echipa aia din Berceni nu e Steaua”

“La mulți ani, Steaua București! Suntem mândri să te avem în #Sectorul6! 75 de ani de performanță! Felicitări echipei de tenis de masă, de curând campioană națională! Dechideți-vă mai departe către comunitate, veniți în școlile noastre și căutați viitorii campioni.

Deschideți permanent stadionul, trebuie să redevină punct de reper în Drumul Taberei! P.S. Echipa aia din Berceni nu e Steaua”, spunea cu 3 ani în urmă Ciucu.

Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureştiului

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, a câştigat alegerile cu 36,16%, arată datele după centralizarea tuturor procesele verbale.

După numărarea voturilordin toate secţiile de votare, Ciprian Ciucu are 36,16%. Anca Alexandrescu are 21,84%.

Pe locul al treilea s-a clasat candidatul PSD, Daniel Băluţă, cu 20,51%, iar pe locul al patrulea candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,90%. Ana Ciceală a obţinut 5,85% din voturi.

Restul candidaţilor au sub 0,3%.

1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul". Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto"E tare de tot" Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de "aproape 1 miliard de euro"! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: "Negocieri grele" 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun" 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
