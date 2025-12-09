Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: "Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum" - Antena Sport

Basarab Panduru a rămas stupefiat de ratarea imensă a lui Claudiu Petrila din meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Fostul internațional nu s-a ferit să îl critice pe fotbalistul din Giulești mai ales după ce a auzit declarația pe care a oferit-o după meci, când a mărturisit că s-a relaxat, fiind convins că o să marcheze.
Claudiu Petrila a oferit fără doar și poate ratarea campionatului în duelul dintre Rapid și FC Botoșani, când rămas singur cu poarta goală și fără niciun pericol de a fi incomodat sau deposedat, a trimis pe lângă poartă. Momentul tragicomic care a devenit viral a fost comentat de Basarab Panduru, care a spus că pe reluări pare că extrema giuleștenilor nu își face bine pașii.
Ce a spus Panduru despre ratarea imensă a lui Petrila
“Nu știu ce se întâmplă acolo. Văd că se duce spre minge, dar parcă nu-i mai ies pașii la un moment dat și dă cu călcâiul. Putea face orice, numai ce-a făcut nu“, a spus Panduru, potrivit primasport.ro.
Fostul component al Generației de Aur a revenit la subiectul ratării lui Petrila după ce i-a ascultat interviul de după meci. Acolo, jucătorul de 25 de ani a declarat următoarele: “m-a prins perfect faza, dar m-am relaxat, am fost prea sigur că o să marchez“.
Panduru nu înțelege care este motivul pentru care fotbalistul Rapidului a putut să se relaxeze în momentul respectiv și i-a făcut morală:
“Ce-l recomandă ca să se relaxeze? Sutele de goluri pe care le-a dat? «Că mai dau unul în plus sau că nu mai dau, nu mai contează»? Ce te recomandă, ca să te relaxezi? Dacă te-ai relaxat, o preluai! Așa, relaxat, o preluai și (n.r. marcai).
N-am văzut niciodată aşa ceva! Este incredibil, îi vine încet, mai încet nu putea ajunge la tine. Dă 9.999 din 10.000, nu ai cum!“.
În acest sezon, Petrila a adunat pentru Rapid 18 meciuri în care a marcat patru goluri și a oferit șase patru decisive în toate competițiile.
