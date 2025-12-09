Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: "Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum" - Antena Sport

Basarab Panduru a rămas stupefiat de ratarea imensă a lui Claudiu Petrila din meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Fostul internațional nu s-a ferit să îl critice pe fotbalistul din Giulești mai ales după ce a auzit declarația pe care a oferit-o după meci, când a mărturisit că s-a relaxat, fiind convins că o să marcheze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Claudiu Petrila a oferit fără doar și poate ratarea campionatului în duelul dintre Rapid și FC Botoșani, când rămas singur cu poarta goală și fără niciun pericol de a fi incomodat sau deposedat, a trimis pe lângă poartă. Momentul tragicomic care a devenit viral a fost comentat de Basarab Panduru, care a spus că pe reluări pare că extrema giuleștenilor nu își face bine pașii.

Ce a spus Panduru despre ratarea imensă a lui Petrila

“Nu știu ce se întâmplă acolo. Văd că se duce spre minge, dar parcă nu-i mai ies pașii la un moment dat și dă cu călcâiul. Putea face orice, numai ce-a făcut nu“, a spus Panduru, potrivit primasport.ro.

Fostul component al Generației de Aur a revenit la subiectul ratării lui Petrila după ce i-a ascultat interviul de după meci. Acolo, jucătorul de 25 de ani a declarat următoarele: “m-a prins perfect faza, dar m-am relaxat, am fost prea sigur că o să marchez“.

Panduru nu înțelege care este motivul pentru care fotbalistul Rapidului a putut să se relaxeze în momentul respectiv și i-a făcut morală: