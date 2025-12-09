Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: "Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum" - Antena Sport

Închide meniul
Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: "Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum"

Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: "Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum"

Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: “Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum”

Andrei Nicolae Publicat: 9 decembrie 2025, 10:37

Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum

Claudiu Petrila, după ratarea campionatului / Sport Pictures

Basarab Panduru a rămas stupefiat de ratarea imensă a lui Claudiu Petrila din meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Fostul internațional nu s-a ferit să îl critice pe fotbalistul din Giulești mai ales după ce a auzit declarația pe care a oferit-o după meci, când a mărturisit că s-a relaxat, fiind convins că o să marcheze.

Claudiu Petrila a oferit fără doar și poate ratarea campionatului în duelul dintre Rapid și FC Botoșani, când rămas singur cu poarta goală și fără niciun pericol de a fi incomodat sau deposedat, a trimis pe lângă poartă. Momentul tragicomic care a devenit viral a fost comentat de Basarab Panduru, care a spus că pe reluări pare că extrema giuleștenilor nu își face bine pașii.

Ce a spus Panduru despre ratarea imensă a lui Petrila

Nu știu ce se întâmplă acolo. Văd că se duce spre minge, dar parcă nu-i mai ies pașii la un moment dat și dă cu călcâiul. Putea face orice, numai ce-a făcut nu“, a spus Panduru, potrivit primasport.ro.

Fostul component al Generației de Aur a revenit la subiectul ratării lui Petrila după ce i-a ascultat interviul de după meci. Acolo, jucătorul de 25 de ani a declarat următoarele: “m-a prins perfect faza, dar m-am relaxat, am fost prea sigur că o să marchez“.

Panduru nu înțelege care este motivul pentru care fotbalistul Rapidului a putut să se relaxeze în momentul respectiv și i-a făcut morală:

Ce-l recomandă ca să se relaxeze? Sutele de goluri pe care le-a dat? «Că mai dau unul în plus sau că nu mai dau, nu mai contează»? Ce te recomandă, ca să te relaxezi? Dacă te-ai relaxat, o preluai! Așa, relaxat, o preluai și (n.r. marcai).

N-am văzut niciodată aşa ceva! Este incredibil, îi vine încet, mai încet nu putea ajunge la tine. Dă 9.999 din 10.000, nu ai cum!“.

În acest sezon, Petrila a adunat pentru Rapid 18 meciuri în care a marcat patru goluri și a oferit șase patru decisive în toate competițiile.

1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 "Echipa aia din Berceni.." Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
