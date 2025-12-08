Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB - Antena Sport

Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile purtate cu Gigi Becali. Gabriel Munteanu a dezvăluit motivul pentru care a picat transferul fiului său la FCSB.

Tatăl atacantului de la CFR Cluj a mărturisit că a discutat personal cu Gigi Becali, având doar cuvinte de laudă la adresa patronului de la FCSB, care era dispus să achite suma de patru milioane de euro în schimbul transferului lui Louis.

Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali

Gabriel Munteanu a dezvăluit că fiul său şi-a dat acordul pentru transferul la FCSB, însă totul a picat atunci când i-a cerut lui Gigi Becali să fie “numărul 1” de la formaţia campioană.

Gabriel Munteanu a mai declarat că fiul său nu i-a cerut lui Gigi Becali să-l facă cel mai bine plătit jucător de la FCSB, în ciuda declaraţiilor făcute de patronul campioanei. Latifundiarul din Pipera mărturisea că Louis i-a cerut un salariu de nu mai puţin de 60.000 de euro.

“Chiar şi eu, personal, am vorbit cu domnul Gigi Becali, vreau să-i mulţumesc, e un om super ok, îl respect maxim. A fost vorba de o mică neînţelegere între el şi Louis, nu am spus niciodată nu. FCSB e o echipă de top unde Louis putea să crească.