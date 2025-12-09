Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul - Antena Sport

Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, s-a întâlnit la gala Fanatik cu actualul președine al alb-roșiilor, Andrei Nicolescu. Omul care a câștigat ultimul titlu alături de “câini” în 2007 a vorbit cu actuala conducere a fostei sale echipe și i-a transmis de ce mai are nevoie formația lui Zeljko Kopic pentru a putea deveni campioană la final de sezon.

Dinamo se află într-o formă foarte bună în această stagiune, iar multe voci o includ pe echipa antrenorului croat în lupta la titlu, inclusiv Cristi Borcea. După ce a vorbit acum câteva zile despre șansele alb-roșiilor la câștigarea campionatului, fostul acționar din Ștefan cel Mare a avut ocazia să vorbească chiar alături de cel care prezidează clubul, Andrei Nicolescu.

Transferurile de iarnă, cheia pentru titlu a lui Dinamo

Potrivit celor de la gsp.ro, care au reperat discuția dintre fostul și actulul oficial de la club, Borcea i-a transmis un mesaj clar lui Nicolescu: “Mai ai nevoie de două transferuri și iei titlul“. Despre posibilitatea ca Dinamo să mai aducă jucători în perioada de mercato de iarnă a vorbit inclusiv Nicolescu, dar și Zeljko Kopic, cel din urmă cerând întăriri.

Prezent la gala Fanatik, Borcea a avut ocazia să se întâlnească și cu antrenorul croat, dar și cu secundul său, Florentin Petre, care a făcut istorie pentru Dinamo în perioada în care afaceristul de 55 de ani se afla la cârma clubului. Fostul acționar al alb-roșiilor i-a felicitat pe amândoi pentru munca depusă și realizările de la club.

La momentul actual, Dinamo se află pe locul 3 în Liga 1, cu 35 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid.