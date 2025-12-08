Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis - Antena Sport

Mihai Stoica a reacţionat după ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a remarcat un singur jucător.
Concret, MM a transmis un mesaj scurt despre Otto Hindrich, portarul celor de la CFR Cluj. Acesta a fost “eroul” clujenilor şi a avut parade de senzaţie în meciul din Bănie.
Otto Hindrich, remarcatul lui Mihai Stoica după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1
“A ajuns şi la Craiova A Man Called Otto”, a transmis Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook. El a făcut referire la filmul celebru “Un bărbat pe nume Otto”, cu Tom Hanks în rolul principal.
Otto Hindrich a avut o evoluţie solidă şi în meciul în care CFR Cluj a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a 8-a a Ligii 1. Şi în partida respectivă, portarul a avut parade spectaculoasă în faţa campionilor.
Otto Hindrich, cotat la suma de 1,3 milioane de euro, este titular de bază la CFR Cluj. Portarul de 23 de ani a bifat 25 de meciuri pentru clujeni în acest sezon, în toate competiţiile.
Reacţia lui Otto Hindrich după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1
Otto Hindrich a fost un adevărat erou pentru oaspeți, având numeroase parade salvatoare. La flash-interviu, acesta a vorbit despre șansele la play-off, dar și despre prestația echipei din această seară.
„Chiar nu știu, cred că au fost vreo 4 șuturi. Mergem mai departe, era mai bine dacă nu luam gol. Înseamnă mult pentru moral acest punct, în clasament nu prea contează, erau mai bune trei puncte. Luăm lucrurile pozitive, am revenit de la 0-1, putea să se termine meciul acolo. Am fost puternici și mergem înainte.
Am vorbit despre un început și după meciul cu Rapid, dar trebuie să fim mai constanți, mai adunați la minte, abia atunci putem vorbi despre un nou început. Cât timp sunt șanse matematice, luptăm până la final (n. r. despre play-off). Noi trebuie să venim să ne antrenăm, să ne facem treaba, rezultatele vor veni, nu a plecat nimeni fără bani de la CFR”, a declarat Otto Hindrich, potrivit primasport.ro.
