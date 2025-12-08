Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis - Antena Sport

Mihai Stoica a reacţionat după ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a remarcat un singur jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, MM a transmis un mesaj scurt despre Otto Hindrich, portarul celor de la CFR Cluj. Acesta a fost “eroul” clujenilor şi a avut parade de senzaţie în meciul din Bănie.

Otto Hindrich, remarcatul lui Mihai Stoica după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

“A ajuns şi la Craiova A Man Called Otto”, a transmis Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook. El a făcut referire la filmul celebru “Un bărbat pe nume Otto”, cu Tom Hanks în rolul principal.

Otto Hindrich a avut o evoluţie solidă şi în meciul în care CFR Cluj a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a 8-a a Ligii 1. Şi în partida respectivă, portarul a avut parade spectaculoasă în faţa campionilor.

Otto Hindrich, cotat la suma de 1,3 milioane de euro, este titular de bază la CFR Cluj. Portarul de 23 de ani a bifat 25 de meciuri pentru clujeni în acest sezon, în toate competiţiile.