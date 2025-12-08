Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis

Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 10:11

Comentarii
Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis

Mihai Stoica, înaintea unui meci - Hepta

Mihai Stoica a reacţionat după ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a remarcat un singur jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, MM a transmis un mesaj scurt despre Otto Hindrich, portarul celor de la CFR Cluj. Acesta a fost “eroul” clujenilor şi a avut parade de senzaţie în meciul din Bănie.

Otto Hindrich, remarcatul lui Mihai Stoica după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

“A ajuns şi la Craiova A Man Called Otto”, a transmis Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook. El a făcut referire la filmul celebru “Un bărbat pe nume Otto”, cu Tom Hanks în rolul principal.

Otto Hindrich a avut o evoluţie solidă şi în meciul în care CFR Cluj a remizat cu FCSB, scor 2-2, în etapa a 8-a a Ligii 1. Şi în partida respectivă, portarul a avut parade spectaculoasă în faţa campionilor.

Otto Hindrich, cotat la suma de 1,3 milioane de euro, este titular de bază la CFR Cluj. Portarul de 23 de ani a bifat 25 de meciuri pentru clujeni în acest sezon, în toate competiţiile.

Reclamă
Reclamă

Reacţia lui Otto Hindrich după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

Otto Hindrich a fost un adevărat erou pentru oaspeți, având numeroase parade salvatoare. La flash-interviu, acesta a vorbit despre șansele la play-off, dar și despre prestația echipei din această seară.

„Chiar nu știu, cred că au fost vreo 4 șuturi. Mergem mai departe, era mai bine dacă nu luam gol. Înseamnă mult pentru moral acest punct, în clasament nu prea contează, erau mai bune trei puncte. Luăm lucrurile pozitive, am revenit de la 0-1, putea să se termine meciul acolo. Am fost puternici și mergem înainte.

Am vorbit despre un început și după meciul cu Rapid, dar trebuie să fim mai constanți, mai adunați la minte, abia atunci putem vorbi despre un nou început. Cât timp sunt șanse matematice, luptăm până la final (n. r. despre play-off). Noi trebuie să venim să ne antrenăm, să ne facem treaba, rezultatele vor veni, nu a plecat nimeni fără bani de la CFR”, a declarat Otto Hindrich, potrivit primasport.ro.

Ciucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la votCiucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la vot
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Observator
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
Fanatik.ro
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
12:55
FotoLando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club
12:54
“Nu cred că își mai dorește nici el!” Şumudică a spus totul despre jucătorul care vrea să plece de la FCSB
12:12
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea”
12:00
Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu
11:41
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele probabile
11:41
Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte