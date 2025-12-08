Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani

Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 13:21

Comentarii
Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani

Antoine Baroan / Sport Pictures

S-a aflat motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan pentru meciul cu Botoşani. Rapid se va duela cu moldovenii în runda a 19-a din Liga 1, meciul urmând să se dispute azi, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă a fost cel care a dezvăluit faptul că Antoine Baroan nu va face parte din lotul său pentru meciul cu Botoşani. Antrenorul a explicat faptul că atacantul de 25 de ani a fost exclus din lot din cauza unor “acte de indisciplină”.

Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan înainte de Botoşani – Rapid

Costel Gâlcă nu a dorit să ofere mai multe detalii despre situaţia lui Antoine Baroan, rezumându-se doar la a-şi anunţat decizia. Conform gsp.ro, atacantul l-a enervat pe antrenor în urma unui antrenament desfăşurat săptămâna trecută.

Concret, secundul de la Rapid, Dumitru Uzunea, i-a reproşat lui Baroan faptul că nu este atent şi nu efectuează corect un exerciţiu. În momentul respectiv, atacantul a răbufnit şi i-a dat replica antrenorului, înjurându-l pe acesta.

Costel Gâlcă a intervenit în momentul în care a văzut ce se întâmplă şi l-a anunţat pe jucător faptul că nu va face parte din lot pentru meciul cu Botoşani. Atacantul francez a replicat nervos şi i-ar fi spus antrenorului faptul că el s-a transferat la Rapid pentru a juca, nu pentru a fi rezervă.

Reclamă
Reclamă

“Pașcanu nu poate reveni în lot. Au revenit Borza și Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutățile și sper să îi folosim în aceste 3 meciuri.

Pe de altă parte, nu o să facă parte din lot Baroan, pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii“, a anunțat Costel Gâlcă.

Venit în această vară de la elvețienii de la Winterthur, jucătorul de 25 de ani nu a confirmat în tricoul alb-vișiniu, marcând doar două goluri în 14 meciuri. Singurele reușite ale sale au fost semnate într-un duel cu FC Botoșani, care a reprezentat la momentul respectiv doar a doua partidă a lui Baroan.

Ciucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la votCiucu, primar general al Capitalei după ce a câştigat 5 din 6 sectoare. Bucureştenii nu s-au înghesuit la vot
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Observator
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
Fanatik.ro
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
12:55
FotoLando Norris, petrecere pe măsură după ce a devenit campion mondial. Alături de cine a fost surprins în club
12:54
“Nu cred că își mai dorește nici el!” Şumudică a spus totul despre jucătorul care vrea să plece de la FCSB
12:12
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea”
12:00
Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi. Anunţul lui Andrei Nicolescu
11:41
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele probabile
11:41
Sorana Cîrstea, după ce şi-a anunţat retragerea: “Pot să mă simt ca o ratată sau pot să dau totul pentru ziua de azi”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 BREAKING NEWSLando Norris, noul campion mondial din Formula 1, după MP din Abu Dhabi. L-a învins pe Max Verstappen după un sezon fabulos
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte