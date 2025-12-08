Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani - Antena Sport

S-a aflat motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan pentru meciul cu Botoşani. Rapid se va duela cu moldovenii în runda a 19-a din Liga 1, meciul urmând să se dispute azi, de la ora 20:30.
Costel Gâlcă a fost cel care a dezvăluit faptul că Antoine Baroan nu va face parte din lotul său pentru meciul cu Botoşani. Antrenorul a explicat faptul că atacantul de 25 de ani a fost exclus din lot din cauza unor “acte de indisciplină”.
Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan înainte de Botoşani – Rapid
Costel Gâlcă nu a dorit să ofere mai multe detalii despre situaţia lui Antoine Baroan, rezumându-se doar la a-şi anunţat decizia. Conform gsp.ro, atacantul l-a enervat pe antrenor în urma unui antrenament desfăşurat săptămâna trecută.
Concret, secundul de la Rapid, Dumitru Uzunea, i-a reproşat lui Baroan faptul că nu este atent şi nu efectuează corect un exerciţiu. În momentul respectiv, atacantul a răbufnit şi i-a dat replica antrenorului, înjurându-l pe acesta.
Costel Gâlcă a intervenit în momentul în care a văzut ce se întâmplă şi l-a anunţat pe jucător faptul că nu va face parte din lot pentru meciul cu Botoşani. Atacantul francez a replicat nervos şi i-ar fi spus antrenorului faptul că el s-a transferat la Rapid pentru a juca, nu pentru a fi rezervă.
“Pașcanu nu poate reveni în lot. Au revenit Borza și Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutățile și sper să îi folosim în aceste 3 meciuri.
Pe de altă parte, nu o să facă parte din lot Baroan, pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii“, a anunțat Costel Gâlcă.
Venit în această vară de la elvețienii de la Winterthur, jucătorul de 25 de ani nu a confirmat în tricoul alb-vișiniu, marcând doar două goluri în 14 meciuri. Singurele reușite ale sale au fost semnate într-un duel cu FC Botoșani, care a reprezentat la momentul respectiv doar a doua partidă a lui Baroan.
