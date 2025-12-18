Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie

Alex Masgras Publicat: 18 decembrie 2025, 17:26

Comentarii

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

1. Becali e convins

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a râs de Marius Şumudică înaintea derby-ului cu Rapid: “O să ţină cu FCSB-ul cum nu a ţinut în viaţa lui”, a spus patronul roş-albaştrilor.

2. Mbappe, criticat

Kylian Mbappe a marcat o dublă în Cupa Spaniei şi e la un gol distanţă de egalarea unui record deţinut de Cristiano Ronaldo. Presa din Spania i-a atras însă atenţia asupra adevăratului record de la Real Madrid.

3. Idei de antreprenori

Reclamă
Reclamă

Pe site-ul AS.ro vezi ce fost fotbalist de la CFR Cluj şi FCSB a început să spele maşini de lux: “Doar pentru distracţie”, a spus fostul mjlocaş.

4. A uitat de Duckadam

Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam. Safonov, portarul lui PSG, a apărat 4 penalty-uri la rând şi a egalat performanţa fostului goalkeeper român: “Este prima oară când văd aşa ceva”, a spus spaniolul

3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
Reclamă

5. Numărul lui Max

Max Verstappen nu va mai pilota cu numărul 1, după ce a pierdut titlul mondial. Olandezul a anunţat că în 2026 va concura cu numărul 3, după ce la începutul carierei în Formula 1 a pilotat cu 33.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Observator
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
17:17
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”
17:10
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”
16:57
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie
16:50
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
16:41
“Ce fizic urât are ăsta” Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor!
16:32
Cristi Chivu i-a surprins pe italieni înaintea Supercupei Italiei: „Nu meritam. Am primit un cadou”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie