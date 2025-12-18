Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie - Antena Sport

1. Becali e convins
Gigi Becali a râs de Marius Şumudică înaintea derby-ului cu Rapid: “O să ţină cu FCSB-ul cum nu a ţinut în viaţa lui”, a spus patronul roş-albaştrilor.
2. Mbappe, criticat
Kylian Mbappe a marcat o dublă în Cupa Spaniei şi e la un gol distanţă de egalarea unui record deţinut de Cristiano Ronaldo. Presa din Spania i-a atras însă atenţia asupra adevăratului record de la Real Madrid.
3. Idei de antreprenori
Pe site-ul AS.ro vezi ce fost fotbalist de la CFR Cluj şi FCSB a început să spele maşini de lux: “Doar pentru distracţie”, a spus fostul mjlocaş.
4. A uitat de Duckadam
Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam. Safonov, portarul lui PSG, a apărat 4 penalty-uri la rând şi a egalat performanţa fostului goalkeeper român: “Este prima oară când văd aşa ceva”, a spus spaniolul
5. Numărul lui Max
Max Verstappen nu va mai pilota cu numărul 1, după ce a pierdut titlul mondial. Olandezul a anunţat că în 2026 va concura cu numărul 3, după ce la începutul carierei în Formula 1 a pilotat cu 33.
