Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie - Antena Sport

1. Becali e convins

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a râs de Marius Şumudică înaintea derby-ului cu Rapid: “O să ţină cu FCSB-ul cum nu a ţinut în viaţa lui”, a spus patronul roş-albaştrilor.

2. Mbappe, criticat

Kylian Mbappe a marcat o dublă în Cupa Spaniei şi e la un gol distanţă de egalarea unui record deţinut de Cristiano Ronaldo. Presa din Spania i-a atras însă atenţia asupra adevăratului record de la Real Madrid.

3. Idei de antreprenori