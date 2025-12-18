"Să nu dispărem" Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea ca Liga 1 să aibă 12 echipe - Antena Sport

Închide meniul
“Să nu dispărem” Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea ca Liga 1 să aibă 12 echipe

Publicat: 18 decembrie 2025, 20:35

Iuliu Mureşan / Hepta

Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a reacţionat după ce şeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că Liga 1 ar putea avea în viitor 12 echipe.

Gino Iorgulescu şi-a motivat propunerea prin faptul că numeroase cluburi din Liga 1 se confruntă cu probleme financiare.

Iuliu Mureşan, după propunerea “revoluţionară” a lui Gino Iorgulescu: “Trebuie analizată foarte bine”

“Ar fi o schimbare foarte mare, nu știu dacă 100% e foarte bună. M-a luat prin surprindere. Din acest punct de vedere, sunt multe stadioane care nu corespund, multe echipe fără infrastructură, fără multe lucruri.

E o idee. Trebuie gândită. Ar avea o logică, dar mi se pare că ar fi mult mai puține meciuri și nu știu dacă ar mai face față jucătorii și echipele pe plan internațional. Trebuie analizată foarte bine și pusă problema pe toate părțile.

Contractul e pe un anumit număr de meciuri. E interesantă propunerea. Gino Iorgulescu are foarte mare experiență și probabil că ar mai insista pe subiect și ar veni cu mai multe detalii, vom putea vedea. Să nu dispărem (n.r.: râde)”, a declarat Iuliu Mureşan pentru digisport.ro.

Şeful LPF, Gino Iorgulescu, anunţă “revoluţia” în Liga 1: “Un campionat cu 12 echipe”

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că forul pe care îl conduce plănuieşte schimbarea radicală a Ligii 1. Gino Iorgulescu vrea un campionat cu 12 echipe, motivând iniţiativa prin faptul că numeroase cluburi au probleme financiare.

Gino Iorgulescu a subliniat că LPF are în vedere înăsprirea condiţiilor de licenţiere. Acest lucru ar însemna automat reducerea echipelor care vor evolua în Liga 1.

Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

În Europa doar Elveţia mai are un campionat cu 12 echipe. Inclusiv echipele mari de la noi s-au confruntat sau se confruntă cu probleme financiare.

Dinamo a ieşit recent din insolvenţă, iar CFR Cluj a acumulat mai multe datorii. Ardelenii au reuşit să evite depunctarea, cu care erau ameninţaţi din pricina datoriilor.

 

