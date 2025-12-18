"Să nu dispărem" Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea ca Liga 1 să aibă 12 echipe - Antena Sport

Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan (71 de ani), a reacţionat după ce şeful LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că Liga 1 ar putea avea în viitor 12 echipe.

Gino Iorgulescu şi-a motivat propunerea prin faptul că numeroase cluburi din Liga 1 se confruntă cu probleme financiare.

Iuliu Mureşan, după propunerea “revoluţionară” a lui Gino Iorgulescu: “Trebuie analizată foarte bine”

“Ar fi o schimbare foarte mare, nu știu dacă 100% e foarte bună. M-a luat prin surprindere. Din acest punct de vedere, sunt multe stadioane care nu corespund, multe echipe fără infrastructură, fără multe lucruri.

E o idee. Trebuie gândită. Ar avea o logică, dar mi se pare că ar fi mult mai puține meciuri și nu știu dacă ar mai face față jucătorii și echipele pe plan internațional. Trebuie analizată foarte bine și pusă problema pe toate părțile.

Contractul e pe un anumit număr de meciuri. E interesantă propunerea. Gino Iorgulescu are foarte mare experiență și probabil că ar mai insista pe subiect și ar veni cu mai multe detalii, vom putea vedea. Să nu dispărem (n.r.: râde)”, a declarat Iuliu Mureşan pentru digisport.ro.