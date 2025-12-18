Lindon Emerllahu a făcut vizita medicală la noua sa echipă! Toate detaliile mutării - Antena Sport

Lindon Emerllahu este istorie la CFR Cluj, asta după ce fotbalistul kosovar a făcut vizita medicală la noua sa echipă. Gruparea ardeleană s-a înțeles cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr.

Clubul patronat de Neluțu Varga va încasa în schimbul fotbalistului suma de 1,5 milioane de euro, plus bonusuri de performanță. Jucătorul va face și el un pas important în ceea ce privește salariul.

Lindon Emerllahu va semna cu Polissya Zhytomyr

Adus la începutul anului de CFR Cluj în schimbul sumei de 700.000 de euro, Lindon Emerllahu este gata să facă pasul către o altă echipă. Mijlocașul kosovar s-a înțeles cu cei de la Polissya Zhytomyr și a făcut deja vizita medicală, anunță fanatik.ro.

CFR Cluj va primi în schimbul acestuia suma de 1,5 milioane de euro, iar fotbalistul în vârstă de 23 de ani va încasa un salariu anual de 500.000 de euro, având bonusuri care îl pot duce la 600.000 de euro.

Mai mult decât atât, clubul din Gruia și-a păstrat și un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Emerllahu va semna contractul cu gruparea ucraineană vineri, 19 decembrie.