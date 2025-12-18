Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lindon Emerllahu a făcut vizita medicală la noua sa echipă! Toate detaliile mutării - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lindon Emerllahu a făcut vizita medicală la noua sa echipă! Toate detaliile mutării

Lindon Emerllahu a făcut vizita medicală la noua sa echipă! Toate detaliile mutării

Daniel Işvanca Publicat: 18 decembrie 2025, 20:21

Comentarii
Lindon Emerllahu a făcut vizita medicală la noua sa echipă! Toate detaliile mutării

Lindon Emerllahu, CFR Cluj / SPORT PICTURES

Lindon Emerllahu este istorie la CFR Cluj, asta după ce fotbalistul kosovar a făcut vizita medicală la noua sa echipă. Gruparea ardeleană s-a înțeles cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul patronat de Neluțu Varga va încasa în schimbul fotbalistului suma de 1,5 milioane de euro, plus bonusuri de performanță. Jucătorul va face și el un pas important în ceea ce privește salariul.

Lindon Emerllahu va semna cu Polissya Zhytomyr

Adus la începutul anului de CFR Cluj în schimbul sumei de 700.000 de euro, Lindon Emerllahu este gata să facă pasul către o altă echipă. Mijlocașul kosovar s-a înțeles cu cei de la Polissya Zhytomyr și a făcut deja vizita medicală, anunță fanatik.ro.

CFR Cluj va primi în schimbul acestuia suma de 1,5 milioane de euro, iar fotbalistul în vârstă de 23 de ani va încasa un salariu anual de 500.000 de euro, având bonusuri care îl pot duce la 600.000 de euro.

Mai mult decât atât, clubul din Gruia și-a păstrat și un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Emerllahu va semna contractul cu gruparea ucraineană vineri, 19 decembrie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
22:07
Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania
22:00
LIVE TEXTAEK Atena – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii joacă pentru calificare. Asediu la poarta oltenilor
21:53
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo
21:45
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Pancu le deschide poarta la CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie