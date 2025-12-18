Fiul lui Zlatan Ibrahimovic calcă pe urmele tatălui lui. A semnat primul contract cu AC Milan - Antena Sport

Vincent Ibrahimovic, fiul de 17 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat joi primul să contract de jucător profesionist, cu AC Milan.

Dinastia Ibrahimovic continuă la AC Milan. După tatăl Zlatan şi fiul cel mare, Maximilian (19 ani) a venit rândul fiului cel mic, Vincent (17 ani) să semneze un contract profesionist cu formaţia italiană.

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu AC Milan

„AC Milan are plăcerea să anunţe că Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic a semnat primul său contract profesionist. El va participa la proiectul Milan Futuro, o iniţiativă dedicată formării şi dezvoltării tinerelor talente”, a scris clubul pe site-ul oficial.

Fiul fostului atacant suedez juca deja în echipele de tineret ale rossonerilor încă din anul 2022. În 2023, Vincent a primit prima sa convocare la echipa naţională a Suediei, la categoria U15.

Zlatan Ibrahimovic a jucat cinci sezoane şi 163 de meciuri pentru clubul lombard, din 2010 până în 2012 şi din 2020 până în 2023. El a contribuit la titlurile cucerite de club în 2011 şi 2022. Maximilian, cel mai mare dintre fraţi, joacă în echipele de tineret ale milanezilor, unde a semnat un contract profesionist în 2024.