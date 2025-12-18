Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic calcă pe urmele tatălui lui. A semnat primul contract cu AC Milan - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Fiul lui Zlatan Ibrahimovic calcă pe urmele tatălui lui. A semnat primul contract cu AC Milan

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic calcă pe urmele tatălui lui. A semnat primul contract cu AC Milan

Viviana Moraru Publicat: 18 decembrie 2025, 20:20

Comentarii
Fiul lui Zlatan Ibrahimovic calcă pe urmele tatălui lui. A semnat primul contract cu AC Milan

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu AC Milan/ X

Vincent Ibrahimovic, fiul de 17 ani al lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat joi primul să contract de jucător profesionist, cu AC Milan. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinastia Ibrahimovic continuă la AC Milan. După tatăl Zlatan şi fiul cel mare, Maximilian (19 ani) a venit rândul fiului cel mic, Vincent (17 ani) să semneze un contract profesionist cu formaţia italiană. 

Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a semnat cu AC Milan 

AC Milan are plăcerea să anunţe că Vincent Zlatan Seger Ibrahimovic a semnat primul său contract profesionist. El va participa la proiectul Milan Futuro, o iniţiativă dedicată formării şi dezvoltării tinerelor talente”, a scris clubul pe site-ul oficial.  

Fiul fostului atacant suedez juca deja în echipele de tineret ale rossonerilor încă din anul 2022. În 2023, Vincent a primit prima sa convocare la echipa naţională a Suediei, la categoria U15. 

Zlatan Ibrahimovic a jucat cinci sezoane şi 163 de meciuri pentru clubul lombard, din 2010 până în 2012 şi din 2020 până în 2023. El a contribuit la titlurile cucerite de club în 2011 şi 2022. Maximilian, cel mai mare dintre fraţi, joacă în echipele de tineret ale milanezilor, unde a semnat un contract profesionist în 2024. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Pancu le deschide poarta la CFR Cluj
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Bănel Nicoliță împarte cadouri de Crăciun
21:12
VideoJurnal Antena Sport | Selecționerii României de la handbal au ieșit la colindat
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Nedelcearu e în vacanţă şi s-a întors în România. El se ocupă de afaceri
21:04
VideoJurnal Antena Sport | Copiii de la academia FCSB-ului şi-au întâlnit idolii şi au primit cadouri
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie