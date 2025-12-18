„Vorbește degeaba”. Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Propunerea făcută pentru șeful LPF - Antena Sport

Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Președintele LPF își dorește o schimbare uriașă și propune un campionat cu 12 echipe, cu patru mai puține față de prezent.
Gigi Becali se opune acestui scenariu și nu vrea ca echipa lui să dispute mai puține meciuri în campionat. Patronul roș-albaștrilor a avut o reacție categorică și a transmis și că sistemul play-off/play-out este pe placul său și al tuturor echipelor din Liga 1.
Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu
De asemenea, Gigi Becali a transmis că Gino Iorgulescu trebuia să consulte toate celelalte echipe din Liga 1 înainte să propună o schimbare de sistem. Patronul roș-albaștrilor a venit și el cu o propunerea, de a se realiza un play-off cu primele patru clasate din Liga 1.
„E treaba lui ce a declarat. Nu poate să facă el cum vrea. Trebuie să voteze cluburile. Și să fie și televiziunile de acord. Eu nu votez! FCSB nu e de acord. Cui îi convine să fie mai puține echipe?
Cine stabilește ce echipe retrogradează? Nu înțeleg de ce a vorbit. Trebuia să-și vadă de treaba lui! De ce vorbește degeaba?! Mai ales că vin și alegerile și poate lumea nu o să-l mai voteze. Trebuia să tacă!
Dacă vrea, poate să facă un play-off cu primele 4 echipe. Și ori se trage la sorți, ori joacă locul 1 cu locul 4 și locul 2 cu locul 3. Apoi încă un meci și se stabilește campioana. Asta ca să fie mai puține meciuri. Dar și asta trebuie făcută prin Ligă și trebuie votată de cluburi.
Mie îmi convine sistemul cu play-off și play-out. Și nu doar mie, ci tuturor echipelor care joacă în cupele europene. Mai trăgeam noi la titlu dacă nu era sistemul actual? Avem timp să ne revenim. Ne convine să fie și echipe mai mici.
Da, se va zice că banii din drepturi se vor împărți la mai puține echipe. Dar și televiziunile vor spune că vor da mai puțini bani, că sunt mai puține meciuri. Gino a vorbit aiurea!”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.
