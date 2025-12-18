Şeful LPF, Gino Iorgulescu, anunţă "revoluţia" în Liga 1: "Un campionat cu 12 echipe" - Antena Sport

Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a anunţat că forul pe care îl conduce plănuieşte schimbarea radicală a Ligii 1. Gino Iorgulescu vrea un campionat cu 12 echipe, motivând iniţiativa prin faptul că numeroase cluburi au probleme financiare.

Gino Iorgulescu a subliniat că LPF are în vedere înăsprirea condiţiilor de licenţiere. Acest lucru ar însemna automat reducerea echipelor care vor evolua în Liga 1.

Gino Iorgulescu vrea ca Liga 1 să aibă 12 echipe!

„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeți, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiții. Și o să umblăm la licențiere, să punem condiții mult mai dure ca să poată să funcționeze în Liga 1”, a declarat Gino Iorgulescu pentru prosport.ro.

În Europa doar Elveţia mai are un campionat cu 12 echipe. Inclusiv echipele mari de la noi s-au confruntat sau se confruntă cu probleme financiare.

Dinamo a ieşit recent din insolvenţă, iar CFR Cluj a acumulat mai multe datorii. Ardelenii au reuşit să evite depunctarea, cu care erau ameninţaţi din pricina datoriilor.