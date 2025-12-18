AEK Atena - Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Meci decisiv pentru calificarea în play-off-ul Conference League - Antena Sport

Meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova va avea loc joi seară, de la ora 22:00, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Meciul face parte din ultima etapă a grupei principale Conference League, iar oltenii au şanse foarte mari de calificare în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei.
Cu o victorie, echipa lui Filipe Coelho îşi asigură prezenţa în primele 24 de echipe ale competiţiei. Chiar şi cu un rezultat de egalitate sau o înfrângere, oltenii pot merge mai departe, dar au nevoie şi de alte rezultate favorabile. De partea cealaltă, AEK Atena este şi ea extrem de motivată, deoarece echipa lui Răzvan Marin îşi poate asigura calificarea directă în optimile de finală Conference League.
AEK Atena – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00)
La fel ca în Champions League şi Europa League, locurile 1-8 se califică direct în optimile de finală, în timp ce formaţiile care se clasează pe locurile 9-24 vor juca o rundă suplimentară, în dublă manşă, pentru calificarea în optimile de finală.
Universitatea Craiova poate realiza o nouă performanţă istorică. Echipa lui Filipe Coelho se află după primele cinci etape pe locul 23, cu 7 puncte, în timp ce AEK Atena este pe locul 4, cu 10 puncte.
Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz şi Sparta Praga au fost adversarele oltenilor de până acum, urmând ca AEK Atena să încheie această listă joi seară. Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova a avut al doilea cel mai greu traseu în grupa din Conference League, singura echipă cu adversari mai puternici fiind Aberdeen.
La AEK Atena evoluează şi internaţionalul român Răzvan Marin, ajuns în vară la echipa din Grecia. În acest sezon european, el a marcat două goluri, cu Aberdeen şi Samsunspor. Reuşita din meciul contra turcilor, de etapa trecută, a venit în urma unei lovituri libere executate perfect de român, golul său fiind desemnat de UEFA şi cel mai frumos al etapei.
Echipele probabile în AEK Atena – Universitatea Craiova
- AEK Atena: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios – R. Marin, Pineda – Koita, Ljubicic, Pereyra – L. Jovic
Rezerve: Angelopoulos, Brignoli, Chrysopoulos, Eliasson, Mantalos, Kosidis, Kutesa
Antrenor: Marko Nikolic
- Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Teles, Bancu – Etim, Baiaram
Rezerve: S. Lung, L. Popescu, Al-Hamlawi, Mogoș, Băsceanu, Al. Crețu, L. Houri, D. Matei, D. Muntean, Nsimba, Fl. Ștefan, Stevanovic
Antrenor: Filipe Coelho
