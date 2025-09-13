Jurnal Antena Sport | Greul abia începe - Antena Sport

Închide meniul
Lui Charalambous nu i-a picat bine că nu a avut niciun jucător titular la națională, în Cipru. 3 titulari de la FCSB vor rata și deplasarea de la Miercurea Ciuc.

 

20:50
Xabi Alonso, sceptic în privința arbitrajului după Real Sociedad – Real Madrid: „L-am întrebat și nu m-a convins”
20:49
Juventus – Inter 4-3! Dramatism total! Cristi Chivu, învins în prelungiri la primul mare derby din Serie A
20:27
Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus – Inter
20:26
Metaloglobus – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Oaspeţii, fără Zouma şi Slimani la Clinceni. Echipele de start
20:03
Cine va arbitra Csikszereda – FCSB. Centralul delegat de CCA
20:00
UPDATEIanis Hagi, rezervă la primul meci de la transferul la Alanyaspor. Dennis Man, pus și el pe bancă
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia