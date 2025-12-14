Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028 - Antena Sport

Bogdan Racoviţan a semnat prelungirea contractului cu Rakow Czestochowa. Fundaşul român de 25 de ani va evolua la echipa aflată acum pe 3 în Polonia până în 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Sunt foarte fericit și mândru să rămân aici mai mult. Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea pe care mi-au acordat-o.

Bogdan Racoviţan şi-a prelungit contractul cu Rakow

Am multă muncă grea în spate după o accidentare periculoasă. Mă bucur că m-am întors și am evoluții atât de bune pe teren”, a declarat Bogdan Racovițan, după ce și-a prelungit contractul.

Rakow l-a cumpărat pe Racoviţan în luna ianuarie 2022, atunci când polonezii plăteau celor de la Botoşani 600.000 de euro pentru stopperul naţionalei României.

De atunci, fundaşul cotat acum la 1.5 milioane de euro are 95 de meciuri pentru Rakow, în care şi-a trecut în cont cinci goluri şi două pase decisive.