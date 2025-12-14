Nota primită de Cristi Chivu după Genoa – Inter! Nerazzurri au trecut pe primul loc în Serie A - Antena Sport

Închide meniul
Nota primită de Cristi Chivu după Genoa – Inter! Nerazzurri au trecut pe primul loc în Serie A

Alex Masgras Publicat: 14 decembrie 2025, 21:54

Cristi Chivu, în timpul meciului Genoa - Inter / Profimedia

Inter a câștigat cu 2-1 meciul de pe terenul lui Genoa, iar echipa lui Cristi Chivu a urcat pe primul loc în Serie A. În etapa cu numărul 15, nerazzurrii au profitat de pașii greșiți făcuți de AC Milan și Napoli. Dacă rivala din oraș a remizat pe teren propriu cu Sassuolo, scor 2-2, Napoli a pierdut meciul de sâmbătă de pe terenul lui Udinese, scor 0-1.

În urma succesului în fața echipei patronate de Dan Șucu, Inter a revenit pe primul loc în Serie A și pentru prima oară în primele 15 etape, echipa antrenată de român nu este la egalitate de puncte cu formația de pe locul al doilea, așa cum s-a mai întâmplat în acest sezon.

Cristi Chivu a primit nota 6,5 din partea italienilor, după ce Inter a învins-o pe Genoa și a urcat pe locul 1 în Serie A

După victoria cu Genoa, Cristi Chivu a primit nota 6,5 din partea jurnaliștilor italieni de la tuttomercatoweb.com:

“Cu trei puncte obținute pe Ferraris, Interul său reușește să urce pe primul loc al clasamentului, după ce a profitat de pașii greșiți făcuți de Milan și Napoli. Echipa sa a avut o prestație solidă în prima repriză, după care s-a chinuit în partea secundă, dar a reușit să reziste atacurilor lui Genoa”, au scris cei de la tuttomercatoweb.com, despre Cristi Chivu

În urma acestui meci, Inter are 33 de puncte, fiind urmată de AC Milan, echipă care a remizat duminică cu Sassuolo și are 32 de puncte. Napoli, formație care a pierdut sâmbătă seară cu Udinese, completează podiumul, cu 31 de puncte.

Victoria cu Genoa vine înaintea plecării în Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. Vineri seară, Inter o va întâlni pe Bologna, câștigătoarea Cupei Italiei. În cazul în care se va impune, Inter va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre rivalele cu care se bate la titlu în Serie A, Napoli și AC Milan.

Comentarii


Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
