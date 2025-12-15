Ștefan Baiaram, înjurătură la schimbare, apoi a mers la vestiar "până la toaletă". Explicaţii halucinante pentru gest - Antena Sport

Închide meniul
Ștefan Baiaram, înjurătură la schimbare, apoi a mers la vestiar “până la toaletă”. Explicaţii halucinante pentru gest

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 10:21

Ștefan Baiaram / SPORT PICTURES

Ștefan Baiaram a scăpat de Mirel Rădoi, dar pare să intre în conflict inclusiv cu Coelho, noul antrenor.

În minutul 55, Baiaram a fost înlocuit de Filipe Coelho cu Etim, moment în care – uşor surprins de gestul antenorului – a tras o înjurătură, care nu poate fi reprodusă, apoi s-a dus direct la vestiar. După câteva minute, el a revenit şi a stat pe bancă. Cu toate că gestul spune multe, fotbalistul a căutat să explice la final de joc că nu a fost supărat pe decizia antrenorului şi că a mers la vestiar, pentru că avea “nevoie la toaletă”.

Ștefan Baiaram a recunoscut că şi jucătorii l-au întrebat dacă este nervos, dar a negat. ”Nu… Toată lumea de pe bancă mi-a zis. Nu, m-am dus până la toaletă și m-am întors. După două minute am venit și am văzut meciul alături de colegii mei. Chiar m-am mirat, anumiți colegi m-au întrebat dacă s-a întâmplat ceva, dar nu. Am avut nevoie la toaletă și m-am întors”, a spus Baiaram.

Ștefan Baiaram nu ar fi primul jucător care comentează la decizia antrenorului. Şi Anzor a fost nemulţumit în momentul schimbării, cu Sparta Praga.

