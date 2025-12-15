Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă - Antena Sport

Dorinel Munteanu a debutat cu stângul la FC Hermannstadt, dar are parte de susţinerea conducerii formaţiei din Sibiu. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în meciul de duminică seară, la doar câteva zile după ce fostul mare internaţional român a preluat echipa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul acestui joc, Dorinel Munteanu a ţinut să le transmită jucătorilor că valorea şi calitatea nu sunt suficiente şi că este nevoie de mai mult pentru a scoate echipa din criză, anunţând că este obligatoriu să câştige meciul de etapa următoare cu Petrolul Ploieşti.

Hermannstadt va face cantonamentul de iarnă în Antalya

De asemenea, fostul campion al României cu Oţelul Galaţi se bucură de susţinere totală din partea conducerii de la Sibiu. Daniel Niculae a anunţat că echipa va pune lucrurile la punct iarna aceasta şi că Hermannstadt va încerca să ia cele mai bune decizii în privinţa jucătorilor pe care îi va aduce iarna aceasta.

În ceea ce priveşte cantonamentul din iarnă, Dorinel Munteanu este cunoscut pentru faptul că preferă să pregătească echipele la munte. Atunci când i-a dus pe jucătorii celor de la Oţelul Galaţi la Vatra Dornei, el a stârnit mai multe discuţii. Iarna aceasta, discuţiile nu se vor mai relua, urmând ca Hermannstadt să meargă în cantonament în Antalya:

“Dorinel are tot suportul nostru, suntem alături de el până la capăt. Vom pune lucrurile la punct în această perioadă de pauză. Sibiul nu este de penultimul loc. Poziția noastră trebuie să fie mult mai sus. Cantonamentul nostru va fi în Antalya. Totul e plătit deja, vom pleca pe 3 ianuarie, ne vom întoarce pe 13.