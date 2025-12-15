Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă

Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă

Alex Masgras Publicat: 15 decembrie 2025, 9:36

Comentarii
Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă

Dorinel Munteanu / Profimedia

Dorinel Munteanu a debutat cu stângul la FC Hermannstadt, dar are parte de susţinerea conducerii formaţiei din Sibiu. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în meciul de duminică seară, la doar câteva zile după ce fostul mare internaţional român a preluat echipa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul acestui joc, Dorinel Munteanu a ţinut să le transmită jucătorilor că valorea şi calitatea nu sunt suficiente şi că este nevoie de mai mult pentru a scoate echipa din criză, anunţând că este obligatoriu să câştige meciul de etapa următoare cu Petrolul Ploieşti.

Hermannstadt va face cantonamentul de iarnă în Antalya

De asemenea, fostul campion al României cu Oţelul Galaţi se bucură de susţinere totală din partea conducerii de la Sibiu. Daniel Niculae a anunţat că echipa va pune lucrurile la punct iarna aceasta şi că Hermannstadt va încerca să ia cele mai bune decizii în privinţa jucătorilor pe care îi va aduce iarna aceasta.

În ceea ce priveşte cantonamentul din iarnă, Dorinel Munteanu este cunoscut pentru faptul că preferă să pregătească echipele la munte. Atunci când i-a dus pe jucătorii celor de la Oţelul Galaţi la Vatra Dornei, el a stârnit mai multe discuţii. Iarna aceasta, discuţiile nu se vor mai relua, urmând ca Hermannstadt să meargă în cantonament în Antalya:

“Dorinel are tot suportul nostru, suntem alături de el până la capăt. Vom pune lucrurile la punct în această perioadă de pauză. Sibiul nu este de penultimul loc. Poziția noastră trebuie să fie mult mai sus. Cantonamentul nostru va fi în Antalya. Totul e plătit deja, vom pleca pe 3 ianuarie, ne vom întoarce pe 13.

Reclamă
Reclamă

Eu zic că putem aduce jucători, avem nevoie de forțe proaspete. Împreună vom alege soluțiile”, a declarat Daniel Niculae, la digisport.ro.

După 20 de etape disputate în Liga 1, Hermannstadt se află într-o situaţie complicată. Echipa este pe locul 15, cu 12 puncte. Doar Metaloglobus, cu 11 puncte, se află sub sibieni în clasament.

Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Observator
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta”. De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul
Fanatik.ro
„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta”. De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul
11:37
Şansă pentru Horaţiu Moldovan? Real Oviedo şi-a demis antrenorul
11:30
Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian
11:09
Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la FCSB: “Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:06
Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: “Nu au toate informaţiile”
10:22
VIDEOPhiladelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2-3 (d.l.d.d). Două victorii în două zile pentru Canes în faţa lui Flyers
10:21
Ștefan Baiaram, înjurătură la schimbare, apoi a mers la vestiar “până la toaletă”. Explicaţii halucinante pentru gest
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 3 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 4 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028 5 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”