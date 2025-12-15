Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Xabi Alonso s-a abţinut cu greu după ce Vinicius nu a primit penalty în Alaves - Real Madrid 1-2: "Nu mă mai miră" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Xabi Alonso s-a abţinut cu greu după ce Vinicius nu a primit penalty în Alaves – Real Madrid 1-2: “Nu mă mai miră”

Xabi Alonso s-a abţinut cu greu după ce Vinicius nu a primit penalty în Alaves – Real Madrid 1-2: “Nu mă mai miră”

Alex Masgras Publicat: 15 decembrie 2025, 8:56

Comentarii
Xabi Alonso s-a abţinut cu greu după ce Vinicius nu a primit penalty în Alaves – Real Madrid 1-2: Nu mă mai miră

Xabi Alonso / Profimedia

Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a fost extrem de nemulţumit după victoria obţinută de echipa sa pe terenul lui Alaves, scor 2-1, din cauza arbitrajului. Pe finalul partidei, Vinicius a căzut în careu, după ce a fost împiedicat de un adversar, dar arbitrul nu a dictat lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă decizia din teren a fost clară, madrilenii sperau ca VAR-ul să facă dreptate. La scurt timp, arbitrul Víctor García Verdura nu a fost chemat să revadă fază şi în cască i s-a transmis că jocul poate continua.

Scandal în Spania! Xabi Alonso abia s-a abţinut când a vorbit despre penalty-ul refuzat lui Vinicius în Alaves – Real Madrid 1-2

Acest lucru i-a enervat pe cei de la Real Madrid, iar Xabi Alonso a fost categoric la finalul partidei. Antrenorul echipei de pe Bernabeu este convins că echipa sa trebuia să primească lovitură de la 11 metri:

“Faza a părut forate clară pentru mine. Vini a fost foarte rapid, a fost contact. Sunt surprins că nu a fost revăzută de VAR. Trebuie să mergem mai departe, cu toate că nu ne miră că nu s-a verificat”, a spus Xabi Alonso, citat de AS.com.

În momentul în care a fost întrebat dacă este surprins de această decizie în condiţiile în care în camera VAR s-a aflat González Fuertes, arbitrul care a criticat-o pe Real Madrid, înaintea finalei Cupei Spaniei din acest an, când a fost un adevărat scandal din cauza materialelor publicate de RMTV, Xabi Alonso a avut o reacţie scurtă:

Reclamă
Reclamă

“Gonzalez Fuertes? Voi aţi spus-o şi o să las lucrurile aşa”, a mai spus Xabi Alonso.

Delegările arbitrilor de la Alaves – Real Madrid, puse sub semnul întrebării

Publicaţiile de la Madrid nu s-au oprit aici cu acuzaţiile. După ce au făcut legătura cu González Fuertes, arbitrul care a făcut declaraţii fără precedent în luna aprilie la adresa madrilenilor, când a spus că se vor lua măsuri după atacurile repetate ale RMTV, jurnaliştii “de casă” ai celor de la Real au mai subliniat un aspect. Centralul Victor García Verdura este arbitrul care a fost ales de Barcelona anul acesta pentru a conduce meciul pentru trofeul Joan Gamper.

Real Madrid a obţinut însă victoria cu 2-1. Mbappe a deschis scorul în minutul 24, în timp ce Alaves a restabilit egalitatea în minutul 68. Golul victoriei a fost marcat de Rodrygo, în minutul 76. În urma acestui succes, Real Madrid a ajuns la 39 de puncte, la patru puncte în spatele liderului Barcelona.

Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
Reclamă

Pentru Real Madrid urmează meciul din Cupa Spaniei de pe terenul lui Talavera, după care va încheia anul pe Bernabeu, pe 20 decembrie, contra celor de la Sevilla.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Observator
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
Fanatik.ro
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
10:22
VIDEOPhiladelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2-3 (d.l.d.d). Două victorii în două zile pentru Canes în faţa lui Flyers
10:21
Ștefan Baiaram, înjurătură la schimbare, apoi a mers la vestiar “până la toaletă”. Explicaţii halucinante pentru gest
9:57
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
9:55
Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: “Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta”
9:36
Dorinel Munteanu nu va mai merge la Vatra Dornei! Unde va face Hermannstadt cantonamentul de iarnă
8:49
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 3 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 4 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028 5 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic” 6 Nota primită de Cristi Chivu după Genoa – Inter! Nerazzurri au trecut pe primul loc în Serie A
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”