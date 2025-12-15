Xabi Alonso s-a abţinut cu greu după ce Vinicius nu a primit penalty în Alaves - Real Madrid 1-2: "Nu mă mai miră" - Antena Sport

Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a fost extrem de nemulţumit după victoria obţinută de echipa sa pe terenul lui Alaves, scor 2-1, din cauza arbitrajului. Pe finalul partidei, Vinicius a căzut în careu, după ce a fost împiedicat de un adversar, dar arbitrul nu a dictat lovitură de la 11 metri.

Dacă decizia din teren a fost clară, madrilenii sperau ca VAR-ul să facă dreptate. La scurt timp, arbitrul Víctor García Verdura nu a fost chemat să revadă fază şi în cască i s-a transmis că jocul poate continua.

Scandal în Spania! Xabi Alonso abia s-a abţinut când a vorbit despre penalty-ul refuzat lui Vinicius în Alaves – Real Madrid 1-2

Acest lucru i-a enervat pe cei de la Real Madrid, iar Xabi Alonso a fost categoric la finalul partidei. Antrenorul echipei de pe Bernabeu este convins că echipa sa trebuia să primească lovitură de la 11 metri:

“Faza a părut forate clară pentru mine. Vini a fost foarte rapid, a fost contact. Sunt surprins că nu a fost revăzută de VAR. Trebuie să mergem mai departe, cu toate că nu ne miră că nu s-a verificat”, a spus Xabi Alonso, citat de AS.com.

În momentul în care a fost întrebat dacă este surprins de această decizie în condiţiile în care în camera VAR s-a aflat González Fuertes, arbitrul care a criticat-o pe Real Madrid, înaintea finalei Cupei Spaniei din acest an, când a fost un adevărat scandal din cauza materialelor publicate de RMTV, Xabi Alonso a avut o reacţie scurtă: