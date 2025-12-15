Xabi Alonso s-a abţinut cu greu după ce Vinicius nu a primit penalty în Alaves - Real Madrid 1-2: "Nu mă mai miră" - Antena Sport

Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a fost extrem de nemulţumit după victoria obţinută de echipa sa pe terenul lui Alaves, scor 2-1, din cauza arbitrajului. Pe finalul partidei, Vinicius a căzut în careu, după ce a fost împiedicat de un adversar, dar arbitrul nu a dictat lovitură de la 11 metri.
Dacă decizia din teren a fost clară, madrilenii sperau ca VAR-ul să facă dreptate. La scurt timp, arbitrul Víctor García Verdura nu a fost chemat să revadă fază şi în cască i s-a transmis că jocul poate continua.
Scandal în Spania! Xabi Alonso abia s-a abţinut când a vorbit despre penalty-ul refuzat lui Vinicius în Alaves – Real Madrid 1-2
Acest lucru i-a enervat pe cei de la Real Madrid, iar Xabi Alonso a fost categoric la finalul partidei. Antrenorul echipei de pe Bernabeu este convins că echipa sa trebuia să primească lovitură de la 11 metri:
“Faza a părut forate clară pentru mine. Vini a fost foarte rapid, a fost contact. Sunt surprins că nu a fost revăzută de VAR. Trebuie să mergem mai departe, cu toate că nu ne miră că nu s-a verificat”, a spus Xabi Alonso, citat de AS.com.
În momentul în care a fost întrebat dacă este surprins de această decizie în condiţiile în care în camera VAR s-a aflat González Fuertes, arbitrul care a criticat-o pe Real Madrid, înaintea finalei Cupei Spaniei din acest an, când a fost un adevărat scandal din cauza materialelor publicate de RMTV, Xabi Alonso a avut o reacţie scurtă:
“Gonzalez Fuertes? Voi aţi spus-o şi o să las lucrurile aşa”, a mai spus Xabi Alonso.
Delegările arbitrilor de la Alaves – Real Madrid, puse sub semnul întrebării
Publicaţiile de la Madrid nu s-au oprit aici cu acuzaţiile. După ce au făcut legătura cu González Fuertes, arbitrul care a făcut declaraţii fără precedent în luna aprilie la adresa madrilenilor, când a spus că se vor lua măsuri după atacurile repetate ale RMTV, jurnaliştii “de casă” ai celor de la Real au mai subliniat un aspect. Centralul Victor García Verdura este arbitrul care a fost ales de Barcelona anul acesta pentru a conduce meciul pentru trofeul Joan Gamper.
Real Madrid a obţinut însă victoria cu 2-1. Mbappe a deschis scorul în minutul 24, în timp ce Alaves a restabilit egalitatea în minutul 68. Golul victoriei a fost marcat de Rodrygo, în minutul 76. În urma acestui succes, Real Madrid a ajuns la 39 de puncte, la patru puncte în spatele liderului Barcelona.
Pentru Real Madrid urmează meciul din Cupa Spaniei de pe terenul lui Talavera, după care va încheia anul pe Bernabeu, pe 20 decembrie, contra celor de la Sevilla.
