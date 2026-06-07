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Jurnal Antena Sport | Hagi zâmbește din nou

Vrei să-l vezi fericit pe Hagi? Marchează goluri pentru el! Din tot meciul cu Țara Galilor, Hagi s-a luminat la față doar pentru câteva minute.

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