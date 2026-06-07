Jurnal Antena Sport | Hagi zâmbește din nou

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OFICIAL | Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Anunţul clubului

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Starul Universităţii Craiova, pe lista echipei care a făcut spectacol în Champions League!

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O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos

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Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum

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Nuno Campos trece direct la treabă! Primul lucru pe care îl face noul antrenor de la Dinamo. Kopic, și el implicat

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S-au risipit emoțiile! Marca anunță clar: cine va fi președintele lui Real Madrid, după alegerile de astăzi