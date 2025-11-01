Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova
Video

Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova

Marica simte că nu este liniște la Craiova și este convins că Rădoi poate fi dat afară în orice moment, asta dacă nu i se pune pata și pleacă el.

Ultimele video adaugate

Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor

Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor

Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor
Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova

Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova

Jurnal Antena Sport | Marica simte că nu este liniște la Craiova
Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet

Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet

Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet
Jurnal Antena Sport | Pericol de kendama

Jurnal Antena Sport | Pericol de kendama

Jurnal Antena Sport | Pericol de kendama
Jurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă

Jurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă

Jurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă
21:59
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând
21:50
LIVE TEXTU Cluj – FCSB 0-2. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
21:44
Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde “la masa verde” dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul “Sepsi”
21:30
VIDEOBoston Bruins, victorie la limită contra lui Carolina Hurricanes. 3 victorii la rând acasă pentru trupa din Massachusetts
21:26
Murgia şi-a lăsat echipa în 10! A luat două galbene în patru minute
21:09
Băutura pe care Erling Haaland o consumă zilnic. “Superalimentul” a stârnit controverse în Anglia
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 6 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!