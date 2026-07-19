Jurnal Antena Sport | Nebunie de 10

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Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”

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Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1

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Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma

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Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist

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„O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale

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Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB