Jurnal Antena Sport | Nebunie de 10
Ce nebunie de meci au făcut englezii şi francezii în finala de bronz de la Mondial! Niciodată nu s-au marcat zece goluri într-o finală mică, cum s-a întâmplat la Miami.
Ce nebunie de meci au făcut englezii şi francezii în finala de bronz de la Mondial! Niciodată nu s-au marcat zece goluri într-o finală mică, cum s-a întâmplat la Miami.
Fanii Spaniei şi Argentinei au "încins" Piaţa Antena World Cup înainte de finala Cupei Mondiale!Fanii Spaniei şi Argentinei au "încins" Piaţa Antena World Cup înainte de finala Cupei Mondiale!
Jurnal Antena Sport | Nebunie de 10Jurnal Antena Sport | Nebunie de 10
Jurnal Antena Sport | Ultimul dansJurnal Antena Sport | Ultimul dans
Dezastru pentru George Russell în Belgia! A abandonat în primul turDezastru pentru George Russell în Belgia! A abandonat în primul tur
Primele imagini de la Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, Jaguarul și ispita lui Montoya, printre surprizele…Primele imagini de la Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, Jaguarul și ispita lui Montoya, printre surprizele…