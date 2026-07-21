Panică la Universitatea Craiova, înaintea meciului de Champions League. Titularul s-a accidentat și riscă să fie OUT

Universitatea Craiova a primit o veste proastă, înaintea meciului din turul doi preliminar de Champions League. Oltenii se vor duela miercuri cu Levski Sofia, în manșa tur, după ce au trecut de ML Vitebsk în primul tur preliminar.
Atacantul Assad Al-Hamlawi (25 de ani), golgheterul Universității Craiova, se confruntă cu probleme medicale înaintea duelului cu campioana Bulgariei.
Panică la Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Levski Sofia: Assad Al-Hamlawi s-a accidentat
Assad Al-Hamlawi are șanse mici să fie pe teren pentru Universitatea Craiova, la duelul cu Levski Sofia de miercuri, notează fanatik.ro. Atacantul palestinian s-a accidentat la un antrenament al oltenilor, înaintea meciului cu UTA. El nu s-a antrenat nici înaintea confruntării cu campioana Bulgariei.
Assad Al-Hamlawi nu a făcut parte din lotul Universității Craiova pentru partida cu arădenii, tocmai din cauza acestei accidentări. În ciuda absenței atacantului, oltenii nu au avut emoții și s-au impus cu un categoric 4-0, în prima etapă a noului sezon de Liga 1.
Pierderea lui Assad Al-Hamlawi este o lovitură pentru Universitatea Craiova, ținând cont de programul încărcat al echipei din această perioadă. După manșa tur a duelului cu Levski Sofia, oltenii vor avea derby cu Dinamo sâmbătă, la București, în a doua rundă din Liga 1.
Assad Al-Hamlawi a început perfect sezonul la Universitatea Craiova, cu o „dublă” în meciul tur cu ML Vitebsk, câștigat cu 4-1. Ulterior, atacantul a transformat și o lovitură de departajare în meciul cu U Cluj, din Supercupa României.
Assad Al-Hamlawi, cotat la suma de două milioane de euro, a fost golgheterul Universității Craiova în sezonul trecut, în care oltenii au reușit eventul. Atacantul a reușit să marcheze 16 goluri, în cele 48 de meciuri disputate în toate competițiile, având și patru pase decisive.
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