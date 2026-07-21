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L-a dat de gol pe Gianni Infantino? Preşedintele CONMEBOL, anunţ uriaş despre Cupa Mondială 2030

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 11:36

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L-a dat de gol pe Gianni Infantino? Preşedintele CONMEBOL, anunţ uriaş despre Cupa Mondială 2030

Gianni Infantino şi Alejandro Domínguez / Profimedia

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Preşedintele CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a anunţat, luni, că ediţia din 2030 a Cupei Mondiale va cuprinde 64 de echipe, şi nu 48, aşa cum este cazul în prezent.

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„În 2030 va avea loc Cupa Mondială în Uruguay, Argentina şi Paraguay, o mare oportunitate pentru fotbal, de a sărbători centenarul Cupei Mondiale cu o competiţie la care vor participa 64 de echipe”, a scris şeful fotbalului sud-american din Paraguay pe X.

Preşedintele CONMEBOL a anunţat că ediţia din 2030 a Cupei Mondiale va avea 64 de echipe

Alejandro Domínguez este un apropiat al lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, cu care întreţine relaţii excelente. În funcţie din 2016, el este, de asemenea, vicepreşedinte al celei mai înalte instanţe a fotbalului mondial.

Aceasta din urmă nu a reacţionat la anunţul făcut de unul dintre membrii săi.

În aprilie 2025, CONMEBOL îi adresase deja o solicitare în acest sens. Acest lucru ar permite continentului sud-american să găzduiască mai multe meciuri pe teritoriul său.

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Această trecere la 64 de echipe este luată în considerare cu seriozitate de Gianni Infantino, preşedintele forului, care a declarat recent că această opţiune va fi „analizată” şi „dezbătută” după Cupa Mondială din 2026, care tocmai s-a încheiat cu încoronarea Spaniei duminică.

„Atunci când organizăm (o Cupă Mondială), este important să o concepem pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa şi America de Sud. Fiecare naţiune ar trebui să poată visa să participe la ea”, a explicat el pentru publicaţia elveţiană Bluewin.

Ediţia din 2026 a făcut deja obiectul unei extinderi fără precedent, competiţia desfăşurându-se cu 48 de echipe, cel mai mare număr înregistrat vreodată într-o fază finală. Această revoluţie a permis mai multor naţiuni să participe la o Cupă Mondială pentru prima dată în istoria lor, precum Capul Verde sau Curaçao.

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Cupa Mondială din 2030 va debuta în Uruguay, Argentina şi Paraguay pentru a comemora centenarul Cupei Mondiale, înainte ca competiţia să se mute în principalele locaţii din Spania, Portugalia şi Maroc. La o sută de ani de la înfiinţare, Cupa Mondială din 2030 ar putea deveni cea mai mare din istorie.

În 2030, World Cup revine, în exclusivitate, tot în universul Antena.

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