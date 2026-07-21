L-a dat de gol pe Gianni Infantino? Preşedintele CONMEBOL, anunţ uriaş despre Cupa Mondială 2030

Preşedintele CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a anunţat, luni, că ediţia din 2030 a Cupei Mondiale va cuprinde 64 de echipe, şi nu 48, aşa cum este cazul în prezent.

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„În 2030 va avea loc Cupa Mondială în Uruguay, Argentina şi Paraguay, o mare oportunitate pentru fotbal, de a sărbători centenarul Cupei Mondiale cu o competiţie la care vor participa 64 de echipe”, a scris şeful fotbalului sud-american din Paraguay pe X.

Preşedintele CONMEBOL a anunţat că ediţia din 2030 a Cupei Mondiale va avea 64 de echipe

Alejandro Domínguez este un apropiat al lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, cu care întreţine relaţii excelente. În funcţie din 2016, el este, de asemenea, vicepreşedinte al celei mai înalte instanţe a fotbalului mondial.

Aceasta din urmă nu a reacţionat la anunţul făcut de unul dintre membrii săi.

În aprilie 2025, CONMEBOL îi adresase deja o solicitare în acest sens. Acest lucru ar permite continentului sud-american să găzduiască mai multe meciuri pe teritoriul său.