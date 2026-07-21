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Campion în MLS, Alexandru Măţan s-a întors în Statele Unite! Cu cine a semnat

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 11:09

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Campion în MLS, Alexandru Măţan s-a întors în Statele Unite! Cu cine a semnat

Alexandru Măţan, la Columbus / Profimedia

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Alexandru Măţan a revenit în MLS. Jucătorul crescut de Gică Hagi la Viitorul a devenit campion în Statele Unite în 2023, alături de Columbus Crew. Ulterior, el a mai jucat la Rapid, Dibba Al-Hisn şi ultima oară la Panetolikos, în Grecia.

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Acum, el revine în Statele Unite, dar la altă echipă.

Alexandru Măţan va evolua la St. Louis City în MLS

Este vorba despre St. Louis City, echipă care a postat pe social media un videoclip misterios. Fără să îl numească, formaţia din Missouri a publicat un clip cu un fotbalist care poartă numărul 23. Descrierea este sugestivă: „În curând”, alături de steagul României.

În cariera sa, Alexandru Mățan a mai fost legitimat la: juniorii de la Jiul Petroșani, Academia Hagi, Viitorul, FC Voluntari, Columbus Crew și Rapid, unde a fost împrumutat de către americani, în 2022. A mai jucat la Dibba Al-Hisn şi Panetolikos.

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Alexandru Mățan a ajuns la Columbus Crew în primăvara anului 2021, de la Viitorul Constanța, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro şi a plecat de la formaţia din Ohio în noiembrie 2024.

El a adunat 117 meciuri în tricoul echipei din MLS, în care a marcat de 7 ori și a oferit 17 pase decisive. Alături de Columbus, Alexandru Mățan a cucerit un titlu de campion în MLS, o Cupă a Ligii și un Campeones Cup.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piaţă a lui Alexandru Măţan, potrivit transfermarkt.com
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