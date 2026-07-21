Campion în MLS, Alexandru Măţan s-a întors în Statele Unite! Cu cine a semnat

Alexandru Măţan a revenit în MLS. Jucătorul crescut de Gică Hagi la Viitorul a devenit campion în Statele Unite în 2023, alături de Columbus Crew. Ulterior, el a mai jucat la Rapid, Dibba Al-Hisn şi ultima oară la Panetolikos, în Grecia.
Acum, el revine în Statele Unite, dar la altă echipă.
Alexandru Măţan va evolua la St. Louis City în MLS
Este vorba despre St. Louis City, echipă care a postat pe social media un videoclip misterios. Fără să îl numească, formaţia din Missouri a publicat un clip cu un fotbalist care poartă numărul 23. Descrierea este sugestivă: „În curând”, alături de steagul României.
🇷🇴🔜 pic.twitter.com/KjSPoPT3rv
— St Louis CITY SC (@stlCITYsc) July 21, 2026
În cariera sa, Alexandru Mățan a mai fost legitimat la: juniorii de la Jiul Petroșani, Academia Hagi, Viitorul, FC Voluntari, Columbus Crew și Rapid, unde a fost împrumutat de către americani, în 2022. A mai jucat la Dibba Al-Hisn şi Panetolikos.
Alexandru Mățan a ajuns la Columbus Crew în primăvara anului 2021, de la Viitorul Constanța, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro şi a plecat de la formaţia din Ohio în noiembrie 2024.
El a adunat 117 meciuri în tricoul echipei din MLS, în care a marcat de 7 ori și a oferit 17 pase decisive. Alături de Columbus, Alexandru Mățan a cucerit un titlu de campion în MLS, o Cupă a Ligii și un Campeones Cup.
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