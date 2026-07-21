Președintele Argentinei i-a dat de gol pe jucători. Decizia luată după eșecul din finala Mondialului

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a afirmat luni că jucătorii naţionalei „albiceleste” au decis să nu sărbătorească la întoarcerea lor în ţară, după înfrângerea suferită în faţa Spaniei (scor 0-1 după prelungiri), în finala Cupei Mondiale 2026, şi l-a descris pe Lionel Messi drept „cel mai bun jucător din toate timpurile”.

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„Jucătorilor li s-a oferit chiar şi opţiunea a şase sărbători diferite. Evident, confruntaţi cu tristeţea de a nu fi câştigat meciul final, au decis să nu sărbătorească”, a declarat Milei într-un interviu acordat unui post de televiziune din ţara sa, în care a afirmat că aceasta este „cea mai importantă echipă din istoria Argentinei”.

Președintele Argentinei a dezvăluit că jucătorii nu au vrut să sărbătorească la Buenos Aires

În ultimele zile, Milei a oferit echipei oportunitatea de a sărbători la Casa Rosada (palatul prezidenţial) în cazul în care ar fi câştigat Cupa Mondială, iar după înfrângerea de duminică, s-a oferit să declare o sărbătoare naţională, astfel încât jucătorii să poată sărbători locul doi de la CM 2026 alături de fani, lucru care, în cele din urmă, nu se va întâmpla.

Când a fost întrebat despre decizia lui Lionel Messi şi a altor jucători de a nu se întoarce luni cu restul delegaţiei argentiniene, preşedintele a îndemnat pe toată lumea să „respecte decizia luată de jucători” şi l-a comentat în special pe Messi: „Nu cred că este un moment în care se simte bine şi trebuie să ţinem cont şi de asta”.

„Cred că avem atât de multe motive să-i mulţumim lui Messi, pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pe teren. Pentru cei dintre noi care iubim fotbalul, nu există cuvinte pentru a descrie asta”, a adăugat Milei, descriindu-l în acelaşi timp pe căpitanul Argentinei drept „cel mai bun jucător din toate timpurile”.