Președintele Argentinei i-a dat de gol pe jucători. Decizia luată după eșecul din finala Mondialului

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a afirmat luni că jucătorii naţionalei „albiceleste” au decis să nu sărbătorească la întoarcerea lor în ţară, după înfrângerea suferită în faţa Spaniei (scor 0-1 după prelungiri), în finala Cupei Mondiale 2026, şi l-a descris pe Lionel Messi drept „cel mai bun jucător din toate timpurile”.
„Jucătorilor li s-a oferit chiar şi opţiunea a şase sărbători diferite. Evident, confruntaţi cu tristeţea de a nu fi câştigat meciul final, au decis să nu sărbătorească”, a declarat Milei într-un interviu acordat unui post de televiziune din ţara sa, în care a afirmat că aceasta este „cea mai importantă echipă din istoria Argentinei”.
Președintele Argentinei a dezvăluit că jucătorii nu au vrut să sărbătorească la Buenos Aires
În ultimele zile, Milei a oferit echipei oportunitatea de a sărbători la Casa Rosada (palatul prezidenţial) în cazul în care ar fi câştigat Cupa Mondială, iar după înfrângerea de duminică, s-a oferit să declare o sărbătoare naţională, astfel încât jucătorii să poată sărbători locul doi de la CM 2026 alături de fani, lucru care, în cele din urmă, nu se va întâmpla.
Când a fost întrebat despre decizia lui Lionel Messi şi a altor jucători de a nu se întoarce luni cu restul delegaţiei argentiniene, preşedintele a îndemnat pe toată lumea să „respecte decizia luată de jucători” şi l-a comentat în special pe Messi: „Nu cred că este un moment în care se simte bine şi trebuie să ţinem cont şi de asta”.
„Cred că avem atât de multe motive să-i mulţumim lui Messi, pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pe teren. Pentru cei dintre noi care iubim fotbalul, nu există cuvinte pentru a descrie asta”, a adăugat Milei, descriindu-l în acelaşi timp pe căpitanul Argentinei drept „cel mai bun jucător din toate timpurile”.
Mai mult, preşedintele a considerat locul doi „o realizare uriaşă” şi a subliniat că, în timpul Cupei Mondiale, jucătorii argentinieni „au menţinut întotdeauna o atitudine şi un comportament măsurate, chiar şi atunci când arbitrul s-a comportat necorespunzător faţă de echipa argentiniană în unele meciuri. Au reacţionat într-un mod foarte măsurat şi profesionist şi au fost întotdeauna caracterizaţi prin luptă până la final”.
„Meciul de duminică a mers foarte prost pentru noi, dar chiar şi aşa, în ultimele minute Argentina ar fi putut egala, în ciuda faptului că jocul s-a desfăşurat foarte nefavorabil pentru Argentina”, a analizat Milei referindu-se la înfrângerea în faţa Spaniei, o echipă pe care a descris-o drept „un rival formidabil”.
Unii dintre jucătorii selecţionatei Argentinei şi membri ai staff-ului tehnic s-au întors în Argentina luni, unde au fost întâmpinaţi cu populara melodie „Muchachos”, interpretată de fanfara Corpului de Grenadieri al Armatei argentiniene.
Echipa a călătorit apoi la complexul sportiv al Federaţiei argentiniene de fotbal (AFA) din Ezeiza, aflat în apropierea aeroportului, la bordul unui autobuz decapotabil pictat în culorile naţionale, din care au salutat miile de fani adunaţi de-a lungul traseului cu pancarte şi steaguri.
Duminică, după fluierul final al meciului în care Spania a fost încoronată campioană cu un gol marcat de Ferran Torres în prelungiri, zeci de mii de argentinieni au ieşit în străzile din toată ţara pentru a-şi exprima sprijinul şi recunoştinţa faţă de echipa naţională pentru că a ajuns în finală şi a fost atât de aproape de a câştiga al doilea titlu mondial consecutiv.
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