Jurnal Antena Sport | O carieră triumfătoare - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | O carieră triumfătoare
Obișnuită să fie mereu sus, Cristina Neagu s-a simțit la înălțime și pe Arcul de Triumf din București. A fost o experiență nouă pentru cea mai bună handbalistă din istoria României.
Obișnuită să fie mereu sus, Cristina Neagu s-a simțit la înălțime și pe Arcul de Triumf din București. A fost o experiență nouă pentru cea mai bună handbalistă din istoria României.
Jurnal Antena Sport | A dat pumnii pe Formula 1Jurnal Antena Sport | A dat pumnii pe Formula 1
Jurnal Antena Sport | O carieră triumfătoareJurnal Antena Sport | O carieră triumfătoare
Jurnal Antena Sport | Campioana vrea întăririJurnal Antena Sport | Campioana vrea întăriri
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi BurcăJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă
Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la MogoşoaiaJurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia