Hermannstadt - Univ. Craiova 0-2. Oltenii, avantaj liniștitor la pauză - Antena Sport

Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Karo, Bejan, Ciubotaru – Biceanu, Albu, Jair – Chițu, Buș, Neguț. Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, Issah, Stancu, Oroian, Gindila, Batista, Mihart, Vuc, Gjorgjievski. Antrenor: Dorinel Munteanu

Căbuz – Căpușă, Karo, Bejan, Ciubotaru – Biceanu, Albu, Jair – Chițu, Buș, Neguț. Muțiu, Pop, Bârstan, Issah, Stancu, Oroian, Gindila, Batista, Mihart, Vuc, Gjorgjievski. Dorinel Munteanu Universitatea Craiova: Isenko – Badelj, Stevanovic, Rus – Bancu, Anzor, Matei, Cicâldău, Nunes Silva – Al-Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Lung, Popescu, Mogoș, Ștefan, Fălcușan, Crețu, Mora, Houri, Băsceanu, Nsimba, Muntean, Etim. Antrenor: Filipe Coelho

Hermannstadt se află într-un moment critic, având doar 12 puncte după 19 etape. Cu Marius Măldărășanu plecat în urma situației de la club, conducerea a reușit să îl aducă pe Dorinel Munteanu, care e pregătit să o salveze pe penultima clasată de la retrogradare. În ultimul meci din campionat, Hermannstadt a pierdut categoric cu “U” Cluj, scor 0-3.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe poziția a patra, cu 34 de puncte adunate. O victorie le-ar asigura oltenilor o apropiere la doar două puncte de liderul Rapid, care s-a încurcat aseară cu Oțelul, scor 0-2.

Alb-albaștrii vin însă după o înfrângere suferită pe final în Conference League cu Sparta Praga. În cazul în care Universitatea Craiova ar fi scos măcar un punct din meciul respectiv, ar fi fost calificată în fazele eliminatorii Conference League, iar acum va trebui să se lupte pentru acest lucru în ultima rundă, când o întâlnește pe AEK Atena.

În meciul tur din sezonul regular, Universitatea Craiova s-a impus la limită pe Ion Oblemenco, scor 1-0, grație unei reușite a lui Oleksandr Romanchuk.