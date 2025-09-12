Jurnal Antena Sport | O nouă ședință pentru Lucescu - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | O nouă ședință pentru Lucescu
Nu s-a terminat telenovela „pleacă sau nu Lucescu de la națională”. Marți, selecționerul va avea o nouă întâlnire cu Răzvan Burleanu.
