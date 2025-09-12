Jurnal Antena Sport | O nouă ședință pentru Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Nu s-a terminat telenovela „pleacă sau nu Lucescu de la națională”. Marți, selecționerul va avea o nouă întâlnire cu Răzvan Burleanu.

 

Ultimele video adaugate

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie

Jurnal Antena Sport | Întrecere „de foc” în Turul României

Jurnal Antena Sport | Campioanele sunt la modă

Jurnal Antena Sport | La două meciuri de Mondial

20:02
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus – Inter: “M-am săturat”
19:35
U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
19:22
Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români
19:07
Un nume important va antrena echipa care vrea să îl transfere pe Ștefan Baiaram!
18:54
Legenda continuă! Guillermo Ochoa a semnat cu o nouă echipă la 40 de ani
18:43
Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal!
