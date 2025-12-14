Daniel Niculae, reacție după debutul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt: „Sunt supărat” - Antena Sport

Dorinel Munteanu a debutat duminică pe terenul celor de la Hermannstadt, însă rezultatul nu a fost unul de bun augur pentru tehnicianul român. Sibienii au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Craiova, asta deși au irosit câteva ocazii mari de a înscrie.
Daniel Niculae a comentat evoluția echipei și a vorbit și despre obiectivele pe care clubul și le-a trasat alături de noul antrenor. Mai mult decât atât, acesta a confirmat și unde va avea loc pregătirea de iarnă.
Daniel Niculae, anunț despre pregătirea de iarnă
Hermannstadt a pierdut un nou meci în Liga 1, chiar la debutul cu Dorinel Munteanu pe bancă. Echipa „Neamțului” a fost învinsă de Universitatea Craiova cu scorul de 2-0, în etapa cu numărul 20 din Liga 1.
Daniel Niculae a analizat jocul echipei și a venit cu dezvăluiri importante legate de obiectivele clubului alături de Dorinel, pregătire de iarnă și transferuri.
„Sunt supărat pe orice jucător care ia galben pentru proteste, dar supărat și pe rezultat. În fiecare meci am avut momente bune. Am început bine, apoi a venit golul acela dintr-o acțiune frumoasă. Putea fi evitat golul doi, am ratat și noi și probabil am fi dus finalul de meci către ceea ce ne-am fi dorit.
Sperăm să reușim să câștigăm contra Petrolului. Meritam un 11 metri, nu știu cum au gândit cei din camera VAR acolo. A fost o călcare. Am arătat că se poate pe alocuri, ne-am ridicat la nivelul Craiovei, chiar am dominat, avem de unde să începem să clădim, să câștigăm puncte, locul nostru nu este acela”.
Daniel Niculae: „Dorinel are tot suportul nostru, suntem alături de el până la capăt”
„Vine pauza de iarnă, în care se vor pune lucruri la punct, nu sunt foarte confortabil. Cred că o vom scoate la capăt și ne vom ridica din acea poziție. Noi l-am ales pe Dorinel, inclusiv eu. E un antrenor bun, care a dovedit că poate realiza lucruri bune. La Sepsi a fost un accident, sunt sigur că vom reuși să scoatem echipa de acolo.
Dorinel are tot suportul nostru, suntem alături de el până la capăt. Vom pune lucrurile la punct în această perioadă de pauză. Sibiul nu este de penultimul loc. Poziția noastră trebuie să fie mult mai sus. Cantonamentul nostru va fi în Antalya, vom pleca pe 3 ianuarie, ne vom întoarce pe 13.
Eu zic că putem aduce jucători, avem nevoie de forțe proaspete. Împreună vom alege soluțiile”, a declarat Daniel Niculae, potrivit digisport.ro.
