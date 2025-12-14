Daniel Niculae, reacție după debutul lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt: „Sunt supărat” - Antena Sport

Dorinel Munteanu a debutat duminică pe terenul celor de la Hermannstadt, însă rezultatul nu a fost unul de bun augur pentru tehnicianul român. Sibienii au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Craiova, asta deși au irosit câteva ocazii mari de a înscrie.

Daniel Niculae a comentat evoluția echipei și a vorbit și despre obiectivele pe care clubul și le-a trasat alături de noul antrenor. Mai mult decât atât, acesta a confirmat și unde va avea loc pregătirea de iarnă.

Daniel Niculae, anunț despre pregătirea de iarnă

Hermannstadt a pierdut un nou meci în Liga 1, chiar la debutul cu Dorinel Munteanu pe bancă. Echipa „Neamțului” a fost învinsă de Universitatea Craiova cu scorul de 2-0, în etapa cu numărul 20 din Liga 1.

Daniel Niculae a analizat jocul echipei și a venit cu dezvăluiri importante legate de obiectivele clubului alături de Dorinel, pregătire de iarnă și transferuri.

„Sunt supărat pe orice jucător care ia galben pentru proteste, dar supărat și pe rezultat. În fiecare meci am avut momente bune. Am început bine, apoi a venit golul acela dintr-o acțiune frumoasă. Putea fi evitat golul doi, am ratat și noi și probabil am fi dus finalul de meci către ceea ce ne-am fi dorit.