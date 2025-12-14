Filipe Coelho surprinde după victoria cu Hermannstadt: „Nu a fost cea mai bună seară a noastră” - Antena Sport

Închide meniul
Filipe Coelho surprinde după victoria cu Hermannstadt: „Nu a fost cea mai bună seară a noastră"

Fotbal | Liga 1

Filipe Coelho surprinde după victoria cu Hermannstadt: „Nu a fost cea mai bună seară a noastră”

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 22:51

Filipe Coelho surprinde după victoria cu Hermannstadt: Nu a fost cea mai bună seară a noastră”

Filipe Coelho și Dorinel Munteanu / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a plecat cu toate punctele de la Sibiu, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Hermannstadt. Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au marcat golurile oltenilor, care s-au apropiat la două puncte de liderul Rapid.

Chiar dacă echipa sa a ieșit victorioasă din această deplasarea, antrenorul Filipe Coelho nu s-a declarat încântat de jocul prestat de „elevii” săi și s-a plâns de starea fizică a acestora.

Filipe Coelho: „Am încercat să corectez anumite lucruri în timpul jocului”

Universitatea Craiova și-a îndeplinit obiectivul la Sibiu, reușind să ia toate punctele din confruntarea cu formația antrenată de Dorinel Munteanu. Chiar și așa, Filipe Coelho nu a fost încântat de jocul echipei.

„Nu a fost ușor, ne-am făcut meciul mai ușor după ce am marcat de două ori. Nu a fost cea mai bună seară a noastră. Importante sunt punctele, am venit aici cu scopul de a câștiga, sunt fericit pentru asta. Partea fizică ne interesează. 

Am luat trei puncte, asta era cel mai important. Am încercat să corectez anumite lucruri în timpul jocului, să încurajez jucătorii pentru că sunt foarte obosiți, să-i încurajez. Timpul este scurt, de asta vocea mea este așa. Nimic special.

Acest sistem ne oferă o altă dinamică. Depinde de ce jucători avem la dispoziție. Am jucat mai mult în 3-4-3. Am jucat și cu patru pe fund, dar vedem pe viitor. Trebuie să strângem puncte, o luăm pas cu pas. Mai avem 20 de meciuri, sunt multe puncte, nu e timpul să ne gândim la titlu. 

(n. r. despre meciul de joi) Nu m-am gândit la meciul de joi, vom lucra la asta de mâine. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun și vom vedea ce se va întâmpla. Este cel mai important meci pentru noi pentru că este următorul, nimic mai mult”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 3 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 4 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 5 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 6 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect”
