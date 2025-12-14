Filipe Coelho surprinde după victoria cu Hermannstadt: „Nu a fost cea mai bună seară a noastră” - Antena Sport

Universitatea Craiova a plecat cu toate punctele de la Sibiu, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Hermannstadt. Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au marcat golurile oltenilor, care s-au apropiat la două puncte de liderul Rapid.

Chiar dacă echipa sa a ieșit victorioasă din această deplasarea, antrenorul Filipe Coelho nu s-a declarat încântat de jocul prestat de „elevii” săi și s-a plâns de starea fizică a acestora.

Filipe Coelho: „Am încercat să corectez anumite lucruri în timpul jocului”

Universitatea Craiova și-a îndeplinit obiectivul la Sibiu, reușind să ia toate punctele din confruntarea cu formația antrenată de Dorinel Munteanu. Chiar și așa, Filipe Coelho nu a fost încântat de jocul echipei.

„Nu a fost ușor, ne-am făcut meciul mai ușor după ce am marcat de două ori. Nu a fost cea mai bună seară a noastră. Importante sunt punctele, am venit aici cu scopul de a câștiga, sunt fericit pentru asta. Partea fizică ne interesează.

Am luat trei puncte, asta era cel mai important. Am încercat să corectez anumite lucruri în timpul jocului, să încurajez jucătorii pentru că sunt foarte obosiți, să-i încurajez. Timpul este scurt, de asta vocea mea este așa. Nimic special.