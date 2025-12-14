Dorinel Munteanu, mesaj dur după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: "Nu e un avertisment! Trebuie să înțeleagă" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a debutat cu înfrângere pe banca celor de la FC Hermannstadt. Universitatea Craiova a câștigat meciul de la Sibiu cu 2-0 și a venit la două puncte în spatele liderului Rapid.

În ceea ce îl privește pe Dorinel Munteanu, acesta a preluat echipa în urmă cu câteva zile și nu a avut mult timp la dispoziție, înaintea meciului contra oltenilor. Chiar și în aceste condiții, el a recunoscut că a fost nemulțumit de anumiți jucători după prestația din prima repriză, motiv pentru care a apelat la schimbări.

Dorinel Munteanu, după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Pe lângă calitate și valoare trebuie și altceva”

Dorinel Munteanu vrea să vadă mai mult de la jucătorii lui Hermannstadt și i-a avertizat că valoarea și calitatea nu sunt suficiente. De asemenea, el le-a transmis un mesaj clar: echipa trebuie să câștige meciul de etapa următoare, cu Petrolul:

“Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză, dar le-am fost egali adversarilor. Mai ales în repriza a doua. Dacă marcam, alta era situația.

Înfrângere e înfrângere și sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, pe care suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă lipsesc foarte mulți jucători.