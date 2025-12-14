Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorinel Munteanu, mesaj dur după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: "Nu e un avertisment! Trebuie să înțeleagă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu, mesaj dur după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Nu e un avertisment! Trebuie să înțeleagă”

Dorinel Munteanu, mesaj dur după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Nu e un avertisment! Trebuie să înțeleagă”

Alex Masgras Publicat: 14 decembrie 2025, 23:21

Comentarii
Dorinel Munteanu, mesaj dur după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: Nu e un avertisment! Trebuie să înțeleagă

Dorinel Munteanu / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a debutat cu înfrângere pe banca celor de la FC Hermannstadt. Universitatea Craiova a câștigat meciul de la Sibiu cu 2-0 și a venit la două puncte în spatele liderului Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ceea ce îl privește pe Dorinel Munteanu, acesta a preluat echipa în urmă cu câteva zile și nu a avut mult timp la dispoziție, înaintea meciului contra oltenilor. Chiar și în aceste condiții, el a recunoscut că a fost nemulțumit de anumiți jucători după prestația din prima repriză, motiv pentru care a apelat la schimbări.

Dorinel Munteanu, după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Pe lângă calitate și valoare trebuie și altceva”

Dorinel Munteanu vrea să vadă mai mult de la jucătorii lui Hermannstadt și i-a avertizat că valoarea și calitatea nu sunt suficiente. De asemenea, el le-a transmis un mesaj clar: echipa trebuie să câștige meciul de etapa următoare, cu Petrolul:

“Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză, dar le-am fost egali adversarilor. Mai ales în repriza a doua. Dacă marcam, alta era situația.

Înfrângere e înfrângere și sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, pe care suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă lipsesc foarte mulți jucători.

Reclamă
Reclamă

S-au adunat cam multe, dar trebuie să găsesc soluția, de-asta sunt aici. Nu va fi ușor, și Petrolul este în criză. Va fi care pe care.

Nu obișnuiesc să vorbesc în fața camerelor despre ce se întâmplă la pauză, dar e clar că am fost nemulțumit de anumiți jucători, de-asta au fost schimbări.

Jucătorii trebuie să înțeleagă. Nu e o amenințare, peste tot se întâmplă așa. Avem calitate, dar, pe lângă calitate și valoare, trebuie și altceva”, a declarat Dorinel Munteanu, la digisport.ro.

Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condițieUn alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"
Observator
Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"
Cum a numit-o Cristi Chivu pe Genoa lui Dan Șucu, după ce Inter a câștigat și a urcat pe primul loc: „Am avut dreptate”
Fanatik.ro
Cum a numit-o Cristi Chivu pe Genoa lui Dan Șucu, după ce Inter a câștigat și a urcat pe primul loc: „Am avut dreptate”
22:51
Filipe Coelho surprinde după victoria cu Hermannstadt: „Nu a fost cea mai bună seară a noastră”
22:46
Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A: “Cu asta vreau să încep”
22:39
Ștefan Baiaram, obiectiv măreț după Hermannstadt – Craiova 0-2: „După mă pot gândi și la alte lucruri”
22:24
Hermannstadt – Univ. Craiova 0-2. Oltenii îi „strică” debutul lui Dorinel Munteanu și se apropie de lider
22:05
Pep Guardiola, record uluitor în Premier League! Spaniolul a depășit antrenori legendari
21:54
Nota primită de Cristi Chivu după Genoa – Inter! Nerazzurri au trecut pe primul loc în Serie A
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 3 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 4 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 5 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 6 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”