Dorinel Munteanu, mesaj dur după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: "Nu e un avertisment! Trebuie să înțeleagă" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a debutat cu înfrângere pe banca celor de la FC Hermannstadt. Universitatea Craiova a câștigat meciul de la Sibiu cu 2-0 și a venit la două puncte în spatele liderului Rapid.
În ceea ce îl privește pe Dorinel Munteanu, acesta a preluat echipa în urmă cu câteva zile și nu a avut mult timp la dispoziție, înaintea meciului contra oltenilor. Chiar și în aceste condiții, el a recunoscut că a fost nemulțumit de anumiți jucători după prestația din prima repriză, motiv pentru care a apelat la schimbări.
Dorinel Munteanu, după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Pe lângă calitate și valoare trebuie și altceva”
Dorinel Munteanu vrea să vadă mai mult de la jucătorii lui Hermannstadt și i-a avertizat că valoarea și calitatea nu sunt suficiente. De asemenea, el le-a transmis un mesaj clar: echipa trebuie să câștige meciul de etapa următoare, cu Petrolul:
“Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză, dar le-am fost egali adversarilor. Mai ales în repriza a doua. Dacă marcam, alta era situația.
Înfrângere e înfrângere și sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, pe care suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă lipsesc foarte mulți jucători.
S-au adunat cam multe, dar trebuie să găsesc soluția, de-asta sunt aici. Nu va fi ușor, și Petrolul este în criză. Va fi care pe care.
Nu obișnuiesc să vorbesc în fața camerelor despre ce se întâmplă la pauză, dar e clar că am fost nemulțumit de anumiți jucători, de-asta au fost schimbări.
Jucătorii trebuie să înțeleagă. Nu e o amenințare, peste tot se întâmplă așa. Avem calitate, dar, pe lângă calitate și valoare, trebuie și altceva”, a declarat Dorinel Munteanu, la digisport.ro.
