Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A: "Cu asta vreau să încep" - Antena Sport

Cristi Chivu și-a felicitat jucătorii după ce Inter s-a impus în meciul de pe terenul lui Genoa și a revenit pe primul loc din Serie A. Echipa antrenorului român a profitat de pașii greșiți făcuți etapa aceasta de rivalele AC Milan și Napoli.

Pentru prima oară în acest sezon însă, Inter este pe primul loc și nu este la egalitate de puncte cu locul al doilea din clasament. Cu toate acestea, Chivu nu a vrut să vorbească despre revenirea pe primul loc, ci despre prestația jucătorilor săi.

Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A

“Vreau să încep prin a vorbi despre clasament, ci prin a lăuda prestația noastră de azi, pe un teren dificil, împotriva unei echipe care a fost în formă. Știam că nu va fi ușor și că trebuie să venim cu îmbunătățiri și, până la urmă, am avut dreptate, pentru că am făcut un joc bun. Când ei începeau să nu mai aibă energie, am primit gol, iar pe acest teren, totul devine dificil. Puteam să facem 3-1, dar am reușit până la urmă să obținem o victorie importantă.

Un antrenor e bun când lucrurile merg bine, atunci când nu merg bine, antrenorul este criticat. Jucătorii care au intrat în repriza a doua au arătat caracter, maturitate și calitate. Lautaro a primit multe mingi între linii și a acoperit zona careului advers și a marcat. Esposito putea să facă mai multe în atac, dar o să luăm lucrurile bune făcute de băieți, pentru că vor și fac lucrurile corecte pentru echipă.

Astăzi, meciul nu a fost la fel de fluid pe partea stângă deoarece atacanții lor jucau împotriva lui Bastoni, astfel încât jocul s-a mutat în partea dreaptă”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.