Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A: "Cu asta vreau să încep" - Antena Sport

Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A: "Cu asta vreau să încep"

Serie A

Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A: “Cu asta vreau să încep”

Alex Masgras Publicat: 14 decembrie 2025, 22:46

Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A: Cu asta vreau să încep

Cristi Chivu / Profimmdia

Cristi Chivu și-a felicitat jucătorii după ce Inter s-a impus în meciul de pe terenul lui Genoa și a revenit pe primul loc din Serie A. Echipa antrenorului român a profitat de pașii greșiți făcuți etapa aceasta de rivalele AC Milan și Napoli.

Pentru prima oară în acest sezon însă, Inter este pe primul loc și nu este la egalitate de puncte cu locul al doilea din clasament. Cu toate acestea, Chivu nu a vrut să vorbească despre revenirea pe primul loc, ci despre prestația jucătorilor săi.

Primul lucru remarcat de Cristi Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A

“Vreau să încep prin a vorbi despre clasament, ci prin a lăuda prestația noastră de azi, pe un teren dificil, împotriva unei echipe care a fost în formă. Știam că nu va fi ușor și că trebuie să venim cu îmbunătățiri și, până la urmă, am avut dreptate, pentru că am făcut un joc bun. Când ei începeau să nu mai aibă energie, am primit gol, iar pe acest teren, totul devine dificil. Puteam să facem 3-1, dar am reușit până la urmă să obținem o victorie importantă.

Un antrenor e bun când lucrurile merg bine, atunci când nu merg bine, antrenorul este criticat. Jucătorii care au intrat în repriza a doua au arătat caracter, maturitate și calitate. Lautaro a primit multe mingi între linii și a acoperit zona careului advers și a marcat. Esposito putea să facă mai multe în atac, dar o să luăm lucrurile bune făcute de băieți, pentru că vor și fac lucrurile corecte pentru echipă.

Astăzi, meciul nu a fost la fel de fluid pe partea stângă deoarece atacanții lor jucau împotriva lui Bastoni, astfel încât jocul s-a mutat în partea dreaptă”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.

În urma acestui meci, Inter are 33 de puncte, fiind urmată de AC Milan, echipă care a remizat duminică cu Sassuolo și are 32 de puncte. Napoli, formație care a pierdut sâmbătă seară cu Udinese, completează podiumul, cu 31 de puncte.

Victoria cu Genoa vine înaintea plecării în Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. Vineri seară, Inter o va întâlni pe Bologna, câștigătoarea Cupei Italiei. În cazul în care se va impune, Inter va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre rivalele cu care se bate la titlu în Serie A, Napoli și AC Milan.

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
