Ștefan Baiaram, obiectiv măreț după Hermannstadt - Craiova 0-2: „După mă pot gândi și la alte lucruri” - Antena Sport

Ștefan Baiaram, obiectiv măreț după Hermannstadt – Craiova 0-2: „După mă pot gândi și la alte lucruri”

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 22:39

Ștefan Baiaram / SPORT PICTURES

La debutul lui Dorinel Munteanu pe banca sibienilor, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Hermannstadt, în cadrul unui duel din etapa cu numărul 20 a Ligii 1.

Oltenii pregătiți de Filipe Coelho au controlat partida, mai ales în prima repriză, când s-au înscris și cele două goluri (Assad Al-Hamlawi / min. 15 și Ștefan Baiaram / min. 31).

Ștefan Baiaram: „Jucăm multe meciuri”

Universitatea Craiova s-a apropiat la doar două puncte de liderul Rapid București, după succesul cu 2-0 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt.

Victoria le dă moral oltenilor, înaintea meciului capital de joi, din UEFA Conference League. După fluierul final, Baiaram a tras concluziile și a explicat momentul petrecut după ce a fost înlocuit.

„A fost un meci greu, o deplasare lungă. Mă bucur că am câștigat și urcăm în clasament. Știam că va fi dificil, mă bucur că am făcut un joc bun, mergem acasă fericiți. Înainte de meci ne-a spus Mister că trebuie să câștigăm, mai ales că echipele din fața noastră s-au încurcat.

Pentru noi e dificil, că jucăm multe meciuri, joi avem un meci greu și vom merge să ne calificăm. (n. r. despre faptul că a plecat de pe bancă după ce a fost schimbat) Toată lumea mi-a zis și pe bancă, m-am dus la toaletă și m-am întors înapoi. Chiar m-a mirat. Îmi doresc să iau titlul cu Universitatea Craiova, vreau să ne calificăm în primăvara europeană și după mă pot gândi și la alte lucruri”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit digisport.ro.

