Jurnal Antena Sport | Operaţiunea "Cobra" - Antena Sport

Cristi Chivu l-a sunat pe Radu Drăguşin. Ce i-ar spus fundaşului de la Tottenham: “Concentrează-te pe meci că te…”

“Risc să-mi pierd business-ul” Neluţu Varga a răbufnit după apariţia unei înregistrări cu el!

LIVE TEXT Dinamo – Metalul Buzău 1-0. Alex Pop a deschis scorul, după ce echipa din Liga a 2-a avut o bară!

Stipe Perica, “dublă” pentru noua echipă! A înscris în fiecare meci jucat după ce s-a despărţit de Dinamo

VIDEO & FOTO Valentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită

Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start!