Anunţul lui Daniel Pancu despre transferul lui Matei Ilie la FCSB. E pe lista lui Gigi Becali - Antena Sport

Anunţul lui Daniel Pancu despre transferul lui Matei Ilie la FCSB. E pe lista lui Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 5 martie 2026, 21:20

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

Mario Tudose (FC Argeş) şi Matei Ilie (CFR Cluj) sunt pe lista de transferuri a lui Gigi Becali. Cel care i-a recomandat pe cei doi latifundiarului este Mitică Dragomir. “Acum nu putem să-l luăm (n.r. Despre Tudose), Mitică. La vară. Dacă îi iau pe aștia amândoi, om m-am făcut”, i-a spus Gigi Becali fostului şef de la LPF.

Întrebat despre interesul lui Gigi Becali pentru Matei Ilie, Daniel Pancu a considerat că un eventual transfer al acestuia ar slăbi echipa, dar decizia clubului este prioritară.

”(n.r. despre Matei Ilie) Joacă de mult timp cu Sheriff Sinyan. E un cuplu sudat și orice plecare va influența echipa o perioadă, chiar dacă-l avem pe Huja.

L-am adus pe Huja pentru că eram siguri că Matei va pleca. (n.r. despre o plecare a lui Ilie la FCSB) Clubul (n.r. din punct de vedere financiar) este cel mai important”, a spus Pancu, la Digi Sport.

Jucătorul este contat de Transfermarkt la 1,7 milioane de euro.

