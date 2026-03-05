Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martie

Publicat: 5 martie 2026, 16:57

Comentarii

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Ofertă pentru “Cobra”

Gigi Becali i-a pregătit contractul lui Adrian Ilie. Patronul de la FCSB vrea să-l facă director tehnic pe cel poreclit “Cobra”. 12.000 de euro pe lună ar fi salariul lui Ilie.

2. Bergodi OUT

Cristiano Bergodi nu va sta pe banca lui “U” Cluj la meciul cu FCSB din campionat. Italianul poate reveni în play-off pe banca “șepcilor roșii”.

Reclamă
Reclamă

3. Transfer peste oceane

Pe as.ro afli echipa care vrea să îl transfere pe Virgil Ghiță. 3 milioane de euro este suma pregătită pentru fundașul naționalei care joacă la Hannover, în Germania.

4. Atacant pentru Chivu

Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la KogălniceanuRăzboiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
Reclamă

Cristi Chivu a primit o veste bună înainte de derby-ul cu AC Milan. Bonny, atacantul francez luat de la Parma, revine după ce a ratat ultimul meci al “nerazzurrilor”.

5. Probleme la bord

Aston Martin are probleme mari înainte de Marele Premiu al Australiei. “Ești ca pe scaunul electic”, a spus Lance Stroll despre mașina britanică. Prima cursă din noul sezon de Formula 1 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Observator
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
18:40
Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic “trage cortina” peste sferturile Cupei României. Echipele de start
18:33
VIDEO & FOTOValentin Costache a marcat la debutul pentru Noah! Reacţia jucătorului român după reuşită
18:32
Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start!
18:10
Salariul uriaş pe care îl câştigă Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova
18:00
Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor!
17:24
Afacerea de zeci de milioane de euro pe care Gică Hagi i-o lasă fiicei lui
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”