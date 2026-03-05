AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Ofertă pentru “Cobra”
Gigi Becali i-a pregătit contractul lui Adrian Ilie. Patronul de la FCSB vrea să-l facă director tehnic pe cel poreclit “Cobra”. 12.000 de euro pe lună ar fi salariul lui Ilie.
2. Bergodi OUT
Cristiano Bergodi nu va sta pe banca lui “U” Cluj la meciul cu FCSB din campionat. Italianul poate reveni în play-off pe banca “șepcilor roșii”.
3. Transfer peste oceane
Pe as.ro afli echipa care vrea să îl transfere pe Virgil Ghiță. 3 milioane de euro este suma pregătită pentru fundașul naționalei care joacă la Hannover, în Germania.
4. Atacant pentru Chivu
Cristi Chivu a primit o veste bună înainte de derby-ul cu AC Milan. Bonny, atacantul francez luat de la Parma, revine după ce a ratat ultimul meci al “nerazzurrilor”.
5. Probleme la bord
Aston Martin are probleme mari înainte de Marele Premiu al Australiei. “Ești ca pe scaunul electic”, a spus Lance Stroll despre mașina britanică. Prima cursă din noul sezon de Formula 1 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 martie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie