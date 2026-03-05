Zeljko Kopic, criză de nervi în Dinamo - Metalul Buzău! Antrenorul "câinilor", într-o ipostază cum rar îl vezi - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 21:29

Zeljko Kopic, criză de nervi în Dinamo – Metalul Buzău! Antrenorul câinilor, într-o ipostază cum rar îl vezi

Zeljko Kopic, nervos, în meciul Dinamo - Metalul Buzău / captura digisport.ro

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a fost protagonistul unor imagini rare. Cunoscut pentru calmul lui pe bancă, antrenorul “câinilor” şi-a pierdut cumpătul în prima repriză a meciului cu Metalul Buzău, din ultimul sfert de finală al Cupei României.

În minutul 33 al partidei, Cristi Mihai a văzut cartonaşul galben, iar Kopic a contestat vehement decizia centralului Robert Avram. Kopic a susţinut că Mihai a pus o contră, la minge, dar decizia lui Robert Avram a fost fermă.

Zeljko Kopic şi-a pierdut cumpătul în meciul Dinamo – Metalul Buzău!

Kopic a insistat cu protestele, iar Robert Avram i-a arătat şi lui cartonaşul galben. Dinamo a început slab partida cu Metalul Buzău. Buzoienii au avut o bară, în minutul 16, prin Valentin Dumitrache, jucător împrumutat chiar de la Dinamo.

Ulterior, Alex Pop a reuşit să deschidă scorul, cu o superbă lovitură de cap, după o centrare foarte bună a lui Raul Opruţ.

 

Vezi aici imaginile cu Zeljko Kopic nervos, în timpul mecului cu Metalul Buzău

 

