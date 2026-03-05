Zeljko Kopic, criză de nervi în Dinamo - Metalul Buzău! Antrenorul "câinilor", într-o ipostază cum rar îl vezi - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a fost protagonistul unor imagini rare. Cunoscut pentru calmul lui pe bancă, antrenorul “câinilor” şi-a pierdut cumpătul în prima repriză a meciului cu Metalul Buzău, din ultimul sfert de finală al Cupei României.
În minutul 33 al partidei, Cristi Mihai a văzut cartonaşul galben, iar Kopic a contestat vehement decizia centralului Robert Avram. Kopic a susţinut că Mihai a pus o contră, la minge, dar decizia lui Robert Avram a fost fermă.
Zeljko Kopic şi-a pierdut cumpătul în meciul Dinamo – Metalul Buzău!
Kopic a insistat cu protestele, iar Robert Avram i-a arătat şi lui cartonaşul galben. Dinamo a început slab partida cu Metalul Buzău. Buzoienii au avut o bară, în minutul 16, prin Valentin Dumitrache, jucător împrumutat chiar de la Dinamo.
Ulterior, Alex Pop a reuşit să deschidă scorul, cu o superbă lovitură de cap, după o centrare foarte bună a lui Raul Opruţ.
- Dinamo – Metalul Buzău 1-0. Alex Pop, gol superb! Câte o bară pentru fiecare echipă
- Filipe Coelho şi-a aflat suspendarea după ce a intrat pe teren cu CFR Cluj şi a fost eliminat!
- “Uitați-vă la mine. Joc mai puțin spre deloc”. Jucătorul care n-a ezitat să își spună oful după Craiova – CFR
- Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova: „Mi-a promis conducerea”
- “Este meritul lui Rădoi la Craiova?” Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: “Nedrept”