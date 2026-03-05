Jurnal Antena Sport | Surpriza lui Lucescu - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Surpriza lui Lucescu
Lucescu va anunţa în weekend lotul pentru Turcia şi pregăteşte o mare surpiză în atac. Lângă Bârligea vrea să-l ia pe puştiul Ioan Vermeşan, care joacă la ultima clasată din Italia.
Lucescu va anunţa în weekend lotul pentru Turcia şi pregăteşte o mare surpiză în atac. Lângă Bârligea vrea să-l ia pe puştiul Ioan Vermeşan, care joacă la ultima clasată din Italia.
Jurnal Antena Sport | Surpriza lui LucescuJurnal Antena Sport | Surpriza lui Lucescu
Jurnal Antena Sport | Operaţiunea "Cobra"Jurnal Antena Sport | Operaţiunea "Cobra"
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martie
Oklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcatorOklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator
Tricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu MoldovaTricolorele l-au impresionat pe selecţionerul Massimo Pedrazzini după victoria cu Moldova