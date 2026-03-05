Jurnal Antena Sport | Surpriza lui Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Surpriza lui Lucescu

Lucescu va anunţa în weekend lotul pentru Turcia şi pregăteşte o mare surpiză în atac. Lângă Bârligea vrea să-l ia pe puştiul Ioan Vermeşan, care joacă la ultima clasată din Italia.

