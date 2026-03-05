Oklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus miercuri pe parchetul echipei New York Knicks, cu 103-100, mizând pe vedeta Shai Gilgeous-Alexander, care a reuşit a 26 de puncte, informează AFP.

MVP-ul din sezonulul regular trecut şi-a trecut în cont al 124-lea meci consecutiv cu 20 de puncte sau mai mult, apropiindu-se de legendarul Wilt Chamberlain (126).

OKC Thunder, a patra victorie la rând în NBA

“Locotenentul” său, Chet Holmgren, a adăugat 28 de puncte şi 8 recuperări. Thunder îşi consolidează poziţia de lider în Conferinţa de Vest, cu 49 de victorii şi 15 eşecuri.

Într-un alt meci, Charlotte Hornets a obţinut a şasea victorie consecutivă şi a 16-a din ultimele 19 partide, impunându-se în deplasare, cu 118-89, în faţa lui Boston Celtics.

Debutantul Kon Knueppel a înscris 20 de puncte pentru Hornets, aflată pe locul 9 în Conferinţa de Est (32 victorii-31 înfrângeri).