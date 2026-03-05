Oklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus miercuri pe parchetul echipei New York Knicks, cu 103-100, mizând pe vedeta Shai Gilgeous-Alexander, care a reuşit a 26 de puncte, informează AFP.
MVP-ul din sezonulul regular trecut şi-a trecut în cont al 124-lea meci consecutiv cu 20 de puncte sau mai mult, apropiindu-se de legendarul Wilt Chamberlain (126).
OKC Thunder, a patra victorie la rând în NBA
“Locotenentul” său, Chet Holmgren, a adăugat 28 de puncte şi 8 recuperări. Thunder îşi consolidează poziţia de lider în Conferinţa de Vest, cu 49 de victorii şi 15 eşecuri.
Într-un alt meci, Charlotte Hornets a obţinut a şasea victorie consecutivă şi a 16-a din ultimele 19 partide, impunându-se în deplasare, cu 118-89, în faţa lui Boston Celtics.
Debutantul Kon Knueppel a înscris 20 de puncte pentru Hornets, aflată pe locul 9 în Conferinţa de Est (32 victorii-31 înfrângeri).
Rezultate consemnate miercuri în NBA:
- Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 113-131
- Los Angeles Clippers – Indiana Pacers 130-107
- Philadelphia 76ers – Utah Jazz 106-102
- Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 114-122
Sursa: Agerpres.ro
NBA se vede LIVE în AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:
- 8 Martie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder
- 8 Martie, ora 21:30, New York Knicks @ Los Angeles Lakers
- 15 Martie, ora 2:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers
- 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
- 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
- 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
- 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
- 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
- Anthony Edwards, prestație stelară în victoria Minnesotei Timberwolves. Starul american a înscris 41 de puncte
- Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar
- Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 108-117. Cele 35 de puncte ale lui Jokic, inutile în fața lui Edwards
- LA Lakers – Golden State 129-101! Luka Doncic, omul meciului în ziua în care a împlinit 27 de ani
- Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 121-127. Intensitate de play-off într-un meci superb. Jokic, la un pas de bătaie