Oklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, victorie la limită contra lui New York Knicks. Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator

Andrei Nicolae Publicat: 5 martie 2026, 12:21

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci / Getty Images

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus miercuri pe parchetul echipei New York Knicks, cu 103-100, mizând pe vedeta Shai Gilgeous-Alexander, care a reuşit a 26 de puncte, informează AFP.

MVP-ul din sezonulul regular trecut şi-a trecut în cont al 124-lea meci consecutiv cu 20 de puncte sau mai mult, apropiindu-se de legendarul Wilt Chamberlain (126).

OKC Thunder, a patra victorie la rând în NBA

“Locotenentul” său, Chet Holmgren, a adăugat 28 de puncte şi 8 recuperări. Thunder îşi consolidează poziţia de lider în Conferinţa de Vest, cu 49 de victorii şi 15 eşecuri.

Într-un alt meci, Charlotte Hornets a obţinut a şasea victorie consecutivă şi a 16-a din ultimele 19 partide, impunându-se în deplasare, cu 118-89, în faţa lui Boston Celtics.

Debutantul Kon Knueppel a înscris 20 de puncte pentru Hornets, aflată pe locul 9 în Conferinţa de Est (32 victorii-31 înfrângeri).

Rezultate consemnate miercuri în NBA:

  • Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 113-131
  • Los Angeles Clippers – Indiana Pacers 130-107
  • Philadelphia 76ers – Utah Jazz 106-102
  • Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 114-122

Sursa: Agerpres.ro

NBA se vede LIVE în AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:

Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitateAfacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
  • 8 Martie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder
  • 8 Martie, ora 21:30, New York Knicks @ Los Angeles Lakers
  • 15 Martie, ora 2:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers
  • 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
  • 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
  • 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
  • 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
  • 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
