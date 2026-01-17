Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off
Video

Jurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off

Pancu are misiune imposibilă pentru play-off. Și fanii CFR-ului au pus umărul pentru prima victorie a anului. Pancu a lămurit și conflictul cu Deac: „Nu mi-am bătut joc de nimeni în viața mea”.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off

Jurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off

Jurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu nu are liniște înaintea barajului cu Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu nu are liniște înaintea barajului cu Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu nu are liniște înaintea barajului cu Turcia
Jurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune

Jurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune

Jurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune
Jurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal

Jurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal

Jurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal
Jurnal Antena Sport | Oneştiul, declarat "oraş european al sportului" în "Anul Nadia"

Jurnal Antena Sport | Oneştiul, declarat "oraş european al sportului" în "Anul Nadia"

Jurnal Antena Sport | Oneştiul, declarat "oraş european al sportului" în "Anul Nadia"
21:53
Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre
21:29
Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
21:16
Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid”
21:02
Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu nu are liniște înaintea barajului cu Turcia
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”