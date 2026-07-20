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Verdictul surprinzător al lui Marius Avram după penalty-ul care a decis Petrolul – Dinamo 1-0

Mihai Alecu Publicat: 20 iulie 2026, 21:50

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Verdictul surprinzător al lui Marius Avram după penalty-ul care a decis Petrolul – Dinamo 1-0

Verdictul lui Avram după Petrolul - Dinamo 1-0. Foto: Sport Pictures

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Prima etapă a Ligii 1 a adus un duel între Petrolul şi Dinamo, iar formaţia ploieşteană a reuşit să se impună cu 1-0 după un penalty venit în prima parte în urma unui duel între Leo Teixeira şi Raul Opruţ.

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Bucureştenii au dominat confrunarea şi numai lipsa de inspiraţie din faţa porţii a făcut ca trupa lui Nuno Campos să nu înscrie.

Dinamo, dezavantajată de arbitraj la partida cu Petrolul, spune Marius Avram

Fostul arbitru român, retras din activitate, Marius Avram, a analizat faza cea mai controversată de la partida dintre Petrolul şi Dinamo, iar concluzia a fost că decizia luată de George Roman, de a dictat lovitură de la 11 metri, a fost una eronată.

„Din punctul meu de vedere nu trebuie acordată lovitură de la 11 metri. Doi jucători care aleargă unul lângă celălalt, iar din mişcarea naturală e un contact, se recomandă să nu acorzi fault. Zero intenţie, nu întinde piciorul, nimic. Instrucţiunile tuturor marilor foruri este că atunci când dai penalty să fie ceva foarte clar.

Deciziile capitale sunt cele legate de penalty şi roşu, acestea sunt hotărâtoare la rezultatul final. Eu zic că nu este fault nici în afara careului, e o mână pe el, atâta tot. Se lupta pentru minge. E mult prea puţin din punctul meu de vedere”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

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Petrolul a învins-o pe Dinamo în ciuda problemelor de lot

Cei de la Petrolul au făcut schimbări masive în lot şi au transferat mai mult de 12 jucători, iar o bună parte dintre aceştia nu au putut să fie pe teren pentru confruntarea de pe Ilie Oană, contra celor de la Dinamo. Mai mulţi juniori au fost pe bancă pentru cei de la Petrolul şi astfel Sousa a avut soluţii limitate.

Astfel, victoria obţinută cu trupa alb-roşie este cu atât mai surprinzătoare, pentru că bucureştenii sunt consideraţi una dintre echipele care se vor lupta pentru calificarea în play-off, în timp ce „Lupii” par predestinaţi să fie în zona de play-out.

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