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Două noi transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Situaţia e aproape rezolvată”

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 21:57

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Două noi transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Situaţia e aproape rezolvată

Mihai Stoica, la FCSB/ Sport Pictures

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FCSB forţează încă două transferuri, înaintea confruntării cu FK Auda, din preliminariile Conference League. Mihai Stoica a dezvăluit că doi jucători ar putea fi legitimaţi de club în zilele viitoare.

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Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor speră ca până miercuri, cu o zi înaintea partidei tur cu FK Auda, cele două transferuri să fie oficializate de FCSB.

FCSB forţează încă două transferuri, înaintea meciului tur cu FK Auda

Mihai Stoica a mai transmis că situaţia unuia dintre jucătorii doriţi este ca şi rezolvată, înaintea meciului din cupele europene. Cu celălalt jucător, FCSB poartă negocieri avansate în vederea realizării mutării.

MM a vorbit şi despre transferul lui Luca Stancu, tânărul fundaş care a evoluat la Hermannstadt, în sezonul trecut. Acesta urmează să fie înregistrat de FCSB după ce va rămâne, oficial, liber de contract.

„Jucăm joi, pe 23. Până pe 22, la ora 23:59, putem să adăugăm doi jucători pe listă. În momentul de față avem 19 locuri ocupate din cele 23. Sperăm să adăugăm doi jucători până miercuri. Vor mai veni, cu siguranță, încă trei fotbaliști.

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Pe Luca Stancu încă nu îl putem legitima. Îl vom putea legitima doar dacă va rămâne jucător liber. A depus actele, iar comisia urmează să analizeze cazul.

Nu este foarte ușor să aducem până miercuri doi jucători, să treacă vizita medicală și să obțină și cartea verde. Totuși, în cazul unuia dintre ei cred că situația este aproape rezolvată, iar cu celălalt suntem în negocieri avansate. Este vorba despre un fundaș central și un mijlocaș. Iar un atacant sperăm să vină până la finalul săptămânii viitoare”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Până în acest moment, FCSB a transferat trei jucători. Fundaşul Ronny Labonne, mijlocaşul Eddy Gnahore şi extrema Aymen Boutoutaou au fost prezentaţi oficial la formaţia roş-albastră.

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