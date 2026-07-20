Home | Fotbal | Liga 1 | Scenografie specială pentru Daniel Pancu la Rapid – Sepsi, primul meci la revenirea acestuia în Giuleşti
Foto

Scenografie specială pentru Daniel Pancu la Rapid – Sepsi, primul meci la revenirea acestuia în Giuleşti

Mihai Alecu Publicat: 20 iulie 2026, 22:10

Comentarii
Scenografie specială pentru Daniel Pancu la Rapid – Sepsi, primul meci la revenirea acestuia în Giuleşti
galerie foto Galerie (3)

Scenografie pentru Pancu la Rapid - Sepsi. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Suporterii Rapidului i-au pregătit o revenire marcată cum se cuvine în Giuleşti lui Daniel Pancu, iar la partida contra celor de la Sepsi, din prima etapă a Ligii 1, sezonul 2026-2027, a fost o atmosferă deosebită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de fluierul de start, tehnicianul formaţiei bucureştene a primit o plăcuţă din partea clubului, iar după a urmat momentul special al galeriei din Peluza Nord.

Cum au salutat suporterii Rapidului revenirea lui Daniel Pancu în Giuleşti

Ultraşii au desfăşurat o scenografie pe toată peluza, unde a fost o pânză uriaşă, pictată, unde se află şi faţa lui Daniel Pancu, alături de mai multe mesaje sugestive: „Libertate pentru suporteri” sau „Tradiţie prin definiţie”.

Totuşi, mesajul principal a fost unul care a făcut referire la toate cele 3 elemente prezentate mai sus: „Preţuim cu toată fiinţa Rapidul, libertatea şi credinţa”.

De asemenea, a existat o scenografie şi la Peluza Sud Rapid, la jumătatea primei părţi.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Daniel Pancu înainte de meciul dintre Rapid şi Sepsi

După ce în stagiunea trecută a fost pe banca celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu a luat decizia, în vară, să o lase pe trupa din Gruia şi să revină la Rapid, acolo unde a trăit multe momente frumoase.

„Începe un nou campionat. Venim după o pregătire de o lună și puțin de când suntem împreună. Începem să ne cunoaștem destul de bine, urmează o perioadă cu jocuri oficiale în care ne vom cunoaște și mai bine. Este început de campionat, avem parte de un adversar periculos.

Au mulți jucători buni în componență, au un antrenor foarte bun pe care-l cunosc, dar jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie. Nu am niciun fel de emoție. Eu am o deosebită plăcere să fiu din nou pe banca Rapidului, nu am nicio emoție”, a declarat Daniel Pancu.

Bătaie pe rable pentru românii care au prins vouchere. Cu cât se vând pe internetBătaie pe rable pentru românii care au prins vouchere. Cu cât se vând pe internet
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Stațiunea în care distracția pe plajă se poate termina cu amendă
Observator
Stațiunea în care distracția pe plajă se poate termina cu amendă
FCSB, marea câştigătoare de la tragerea la sorţi din Conference League! Ce s-a întâmplat după ce şi-a aflat adversara
Fanatik.ro
FCSB, marea câştigătoare de la tragerea la sorţi din Conference League! Ce s-a întâmplat după ce şi-a aflat adversara
21:57

Două noi transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Situaţia e aproape rezolvată”
21:55

Moment penibil în Giulești! Ce s-a întâmplat la Rapid – Sepsi când trebuia să aibă loc un minut de reculegere
21:50

Verdictul surprinzător al lui Marius Avram după penalty-ul care a decis Petrolul – Dinamo 1-0
21:46

Sorana Cîrstea, apariţie surpriză la Rapid – Sepsi. Ce legătură are cu Dan Şucu
21:27

LIVE TEXTRapid – Sepsi 0-0, ACUM. Meci echilibrat în Giuleşti între Pancu şi Burcă
21:15

Mesajul lui Leo Messi la o zi după Spania – Argentina 1-0: „Durerea e foarte mare!”
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale 6 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma
Citește și