Scenografie specială pentru Daniel Pancu la Rapid – Sepsi, primul meci la revenirea acestuia în Giuleşti

Suporterii Rapidului i-au pregătit o revenire marcată cum se cuvine în Giuleşti lui Daniel Pancu, iar la partida contra celor de la Sepsi, din prima etapă a Ligii 1, sezonul 2026-2027, a fost o atmosferă deosebită.
Înainte de fluierul de start, tehnicianul formaţiei bucureştene a primit o plăcuţă din partea clubului, iar după a urmat momentul special al galeriei din Peluza Nord.
Cum au salutat suporterii Rapidului revenirea lui Daniel Pancu în Giuleşti
Ultraşii au desfăşurat o scenografie pe toată peluza, unde a fost o pânză uriaşă, pictată, unde se află şi faţa lui Daniel Pancu, alături de mai multe mesaje sugestive: „Libertate pentru suporteri” sau „Tradiţie prin definiţie”.
Totuşi, mesajul principal a fost unul care a făcut referire la toate cele 3 elemente prezentate mai sus: „Preţuim cu toată fiinţa Rapidul, libertatea şi credinţa”.
De asemenea, a existat o scenografie şi la Peluza Sud Rapid, la jumătatea primei părţi.
Ce a spus Daniel Pancu înainte de meciul dintre Rapid şi Sepsi
După ce în stagiunea trecută a fost pe banca celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu a luat decizia, în vară, să o lase pe trupa din Gruia şi să revină la Rapid, acolo unde a trăit multe momente frumoase.
„Începe un nou campionat. Venim după o pregătire de o lună și puțin de când suntem împreună. Începem să ne cunoaștem destul de bine, urmează o perioadă cu jocuri oficiale în care ne vom cunoaște și mai bine. Este început de campionat, avem parte de un adversar periculos.
Au mulți jucători buni în componență, au un antrenor foarte bun pe care-l cunosc, dar jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie. Nu am niciun fel de emoție. Eu am o deosebită plăcere să fiu din nou pe banca Rapidului, nu am nicio emoție”, a declarat Daniel Pancu.
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