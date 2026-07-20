Scenografie specială pentru Daniel Pancu la Rapid – Sepsi, primul meci la revenirea acestuia în Giuleşti

Suporterii Rapidului i-au pregătit o revenire marcată cum se cuvine în Giuleşti lui Daniel Pancu, iar la partida contra celor de la Sepsi, din prima etapă a Ligii 1, sezonul 2026-2027, a fost o atmosferă deosebită.

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Înainte de fluierul de start, tehnicianul formaţiei bucureştene a primit o plăcuţă din partea clubului, iar după a urmat momentul special al galeriei din Peluza Nord.

Cum au salutat suporterii Rapidului revenirea lui Daniel Pancu în Giuleşti

Ultraşii au desfăşurat o scenografie pe toată peluza, unde a fost o pânză uriaşă, pictată, unde se află şi faţa lui Daniel Pancu, alături de mai multe mesaje sugestive: „Libertate pentru suporteri” sau „Tradiţie prin definiţie”.

Totuşi, mesajul principal a fost unul care a făcut referire la toate cele 3 elemente prezentate mai sus: „Preţuim cu toată fiinţa Rapidul, libertatea şi credinţa”.

De asemenea, a existat o scenografie şi la Peluza Sud Rapid, la jumătatea primei părţi.