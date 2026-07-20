Moment penibil în Giulești! Ce s-a întâmplat la Rapid – Sepsi când trebuia să aibă loc un minut de reculegere

Partida dintre Rapid și Sepsi, contând pentru prima etapă din Liga 1, a fost precedată de un moment penibil ce a avut-o în prim-plan pe formația gazdă.

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Momentul în care ar fi trebuit să se țină un moment de reculegere a fost oprit de două ori pentru ca giuleștenii să acorde două distincții, una pentru Daniel Pancu și alta pentru Andrei Borza.

Un moment de reculegere, întrerupt de două ori de Rapid la meciul cu Sepsi

Ca fiecare partidă disputată până acum în Liga 1 în prima etapă, duelul dintre Rapid și Sepsi Sfântu Gheorghe a fost la rândul său precedat de un moment de reculegere. Persoanele omagiate au fost fostul fotbalist Gabriel Mureșan, respectiv fostul jurnalist Mircea M. Ionescu.

Totuși, minutul de reculegere nu s-a ținut atunci când ar fi trebuit, pentru că a fost amânat de două ori de organizatorii meciului. Ce s-a întâmplat mai exact?

În momentul în care jucătorii celor două formații s-au strâns la centrul terenului, centralul Adrian Cojocaru a trebuit să se oprească, pentru că Rapidul i-a oferit lui Daniel Pancu o plachetă specială cu ocazia revenirii sale în Giulești.