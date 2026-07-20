Sorana Cîrstea, apariţie surpriză la Rapid – Sepsi. Ce legătură are cu Dan Şucu

Sorana Cîrstea, alături de Adrian Cruciat şi Marius Comănescu, la Rapid - Sepsi/ Captură Prima Sport

Sorana Cîrstea a avut o apariţie surpriză la mecul dintre Rapid şi Sepsi, care încheie prima etapă a noului sezon de Liga 1. Cele două echipe se înfruntă în Giuleşti.

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Sorana Cîrstea a fost surprinsă în loja Rapidului, la startul partidei cu Sepsi. „Sori” a venit la meci alături de Adrian Cruciat, antrenorul ei.

Sorana Cîrstea, apariţie surpriză la Rapid – Sepsi: fostul ei antrenor e partenerul de tenis al lui Dan Şucu

Sorana Cîrstea a privit partida Rapidului avându-l alături şi pe fostul ei antrenor, Marius Comănescu. Acesta este, de altfel, partenerul de tenis al lui Dan Şucu.

Acţionarul majoritar de la Rapid este pasionat de tenis, sport pe care îl practică des. Înainte de startul partidei, Sorana Cîrstea a fost surprinsă purtând un scurt dialog cu Dan Şucu, conform gsp.ro.

Sorana Cîrstea a disputat ultimul meci la Wimbledon, la începutul lunii trecute, fiind eliminată în trei seturi de Linda Noskova în turul trei. „Sori” nu a participat, ulterior, la turneul de la Iaşi, din cauza unei accidentări.