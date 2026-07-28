Home | Fotbal | Fotbal extern | Gata! Ronaldo a anunţat Al-Nassr. Decizie în privinţa carierei sportive

Gata! Ronaldo a anunţat Al-Nassr. Decizie în privinţa carierei sportive

Radu Constantin Publicat: 28 iulie 2026, 18:07

Comentarii
Gata! Ronaldo a anunţat Al-Nassr. Decizie în privinţa carierei sportive

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristiano Ronaldo a luat o decizie importantă ajuns la 41 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul naţionalei Potugaliei le-a transmis oficialilor de la Al-Nassr că nu mai este dispus să joace meci de meci. Totodată, jurnalistul saudit, Saud Al-Serami, anunţă că momentul retragerii lui Ronaldo din fotbal se apropie.

„Acesta va fi ultimul sezon al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. După această campanie, contractul său se va termina și jucătorul își va încheia cariera sportivă“, a scris jurnalistul saudit.

Acesta mai scrie că Ronaldo va mai evolua în acest sezon în maxim 50% din meciurile echipei.

„Îmi pare rău, dar în acest sezon, voi juca în maxim 50% din meciurile echipei. Trebuie să am grijă de corpul meu și, drept urmare, trebuie să reduc numărul călătoriilor și numărul meciurilor în care voi evolua. Îmi doresc să fiu pe teren în acele partide cu adevărat importante, mai ales cele din Champions League. Dar, în rest, îi voi cere antrenorului să mă odihnească în partidele mai puțin importante, mai ales cele din deplasare“, le-ar fi transmis Ronaldo conducătorilor de la Al-Nassr.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat
Observator
Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat
Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie „înghițite” de afaceri private
Fanatik.ro
Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie „înghițite” de afaceri private
17:34

Bradley Barcola pleacă de la PSG! Starul campioanei din Hexagon a ajuns la un acord cu o forță a Europei
17:06

Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe
16:55

Ultraşii Universităţii Craiova se revoltă contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru: „Cum, Ştiinţa, tocmai tu?”
16:45

Ionuţ Chirilă şi-a luat „secund” la CS Dinamo un fost fotbalist care a jucat împotriva lui Manchester United
16:35

Neluțu Varga motivează jucătorii CFR-ului înaintea returului cu Alashkert. Promisiunea pe care le-a făcut-o
16:27

Decizia luată de Ricardo Cadu după ce Iuliu Mureşan a demisionat: „Pentru el am venit”
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 3 Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu 4 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 5 FotoPrezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia” 6 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial