Gata! Ronaldo a anunţat Al-Nassr. Decizie în privinţa carierei sportive

Cristiano Ronaldo a luat o decizie importantă ajuns la 41 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul naţionalei Potugaliei le-a transmis oficialilor de la Al-Nassr că nu mai este dispus să joace meci de meci. Totodată, jurnalistul saudit, Saud Al-Serami, anunţă că momentul retragerii lui Ronaldo din fotbal se apropie.

„Acesta va fi ultimul sezon al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. După această campanie, contractul său se va termina și jucătorul își va încheia cariera sportivă“, a scris jurnalistul saudit.

Acesta mai scrie că Ronaldo va mai evolua în acest sezon în maxim 50% din meciurile echipei.

„Îmi pare rău, dar în acest sezon, voi juca în maxim 50% din meciurile echipei. Trebuie să am grijă de corpul meu și, drept urmare, trebuie să reduc numărul călătoriilor și numărul meciurilor în care voi evolua. Îmi doresc să fiu pe teren în acele partide cu adevărat importante, mai ales cele din Champions League. Dar, în rest, îi voi cere antrenorului să mă odihnească în partidele mai puțin importante, mai ales cele din deplasare“, le-ar fi transmis Ronaldo conducătorilor de la Al-Nassr.